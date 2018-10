HMC ESCLARECE PARCERIA PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA

A Fundação São Francisco Xavier esclareceu nesta sexta-feira (5) detalhes da matéria campanha do Outubro Rosa – que marca o mês de conscientização sobre os cuidados com o câncer de mama – publicada ontem pela imprensa regional. Segundo a nota distribuída hoje, a parceria neste ano entre o Hospital Márcio Cunha (HMC) e a Prefeitura Municipal de Ipatinga viabiliza exames de mamografia somente para as pacientes da cidade de Ipatinga.

A FSFX informa que os exames serão direcionados não só para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, como também para aquelas com idade inferior aos 50 anos com histórico familiar da doença. As pacientes que se enquadram nesse perfil devem procurar as unidades básicas de saúde do município de Ipatinga. Os agendamentos no Hospital Márcio Cunha serão feitos pela prefeitura de Ipatinga e não pela paciente.