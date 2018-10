HOSPITAL DE FABRICIANO REALIZA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS

Para comemorar a Semana da Criança, o Hospital Dr. José Maria Morais (HJMM) realizará nesta quinta-feira (11), um evento para filhos de servidores da unidade hospitalar. Ao todo, 30 crianças com idades entre 5 a 8 anos, participarão do encontro que contará com brincadeiras, palhaços, distribuição de presentes e a participação da equipe do Programa Mexa-se, que irá desenvolver atividades físicas com as crianças e os pais que também vão participar e aproveitar a tarde com seus filhos.

No local, terá decoração personalizada com o tema “Chuva de bênçãos” que tem como finalidade apresentar um ambiente saudável e harmônico com a presença de nuvens, arco-íris, sombrinhas que representam a chuva de amor no coração das crianças.

A Diretora Executiva do HJMM, Kátia Barbalho, afirma que é fundamental desenvolver ações que integram as famílias dos servidores ao HJMM. “Assim como cuidamos dos nossos funcionários, procuramos também cuidar da família deles. Assim nossa relação se fortalece, pois precisamos deles e eles de nós. Somos uma única família chamada HJMM”, pontuou.