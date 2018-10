INSCRIÇÕES ABERTAS PARA 2ª ETAPA DO CIRCUITO VALE DO AÇO DE JUDÔ

A Usipa está com inscrições abertas para a 2ª Etapa do Circuito Vale do Aço de Judô. A competição será realizada no dia 20 de outubro (sábado), a partir das 9h, nos tatames do Ginásio Tokinaka Takahashi na Usipa. Podem participar atletas das categorias Pré-Mirim a Sênior (Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Master e Sênior), obedecendo às tabelas de peso e de idade da Federação Mineira de Judô (FMJ).

A solenidade de abertura está marcada para as 9h, seguida de lutas das categorias Pré-Mirim, Mirim e Infantil. Na parte da tarde, a partir das 14h, será a vez dos judocas das categorias Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior e Master darem o melhor de si nos tatames em busca de medalhas. A expectativa é de que mais de 150 judocas dos naipes Masculino e Feminino, de diferentes clubes da região Sudeste, irão participar do evento.

O Circuito Vale do Aço é considerado um dos principais responsáveis pela difusão do Judô na região desde o ano 2000, data da primeira edição. O coordenador do Departamento de Judô da Usipa, Hevilmar Rocha, destaca a importância da realização do evento para a região do Vale do Aço e para a Usipa.

“Ao contemplar as categorias Pré-Mirim a Sênior, o circuito promove a integração de praticantes de diferentes idades e até mesmo entre atletas de uma mesma família. O evento é ainda uma forma de despertar nos atletas, principalmente nos mais novos, o interesse pelas competições e verificar o desenvolvimento de cada criança. Durante o circuito, podemos descobrir aqueles que realmente desejam ir além de praticar o Judô para a qualidade de vida e o condicionamento físico”, avalia Hevilmar.

COMO SE INSCREVER

Para participar, o atleta deve entrar em contato com o Departamento de Judô pelo telefone (31) 3801-4375 ou pessoalmente, na Usipa, e solicitar a ficha de inscrição. Depois de preenchida, a ficha pode ser enviada por e-mail para judo@usipa.com.br, com cópia para hevilmar@hotmail.com, até o dia 15 de outubro (segunda-feira). O Circuito de Judô é aberto ao público e promete muita emoção nos tatames da Usipa. Informações sobre valor das inscrições pelo telefone (31) 3801-4375.