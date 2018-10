INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O ‘VISITAS TEATRALIZADAS’ EM IPATINGA

Uma visita interativa ao Teatro do Centro Cultural Usiminas, com entrada gratuita. Essa é a proposta do Visitas Teatralizadas, atividade realizada pelo Instituto Cultural Usiminas, por meio da Ação Educativa. Nos próximos dias 16 e 17 de outubro, o público poderá participar de um momento que vai apresentar o Teatro e seus bastidores de maneira lúdica. Há vagas para escolas em horários pela manhã e tarde, e no dia 16, uma sessão especial para famílias, às 19h. Escolas e comunidade podem fazer o agendamento gratuito pelo telefone (31) 3824-3731.

A atividade é uma encenação que conta a origem e a história do teatro de maneira dinâmica e interativa. Dois atores, juntamente com o público participante, têm a oportunidade de ver e explorar a estrutura do Teatro do Centro Cultural Usiminas a partir de um texto lúdico, que compara o teatro a um navio. O pirata Montenegro conduz os visitantes a uma experiência cercada de curiosidades e surpresas, encima do palco e nos bastidores.

A atividade integra a programação comemorativa aos 25 anos do Instituto Cultural Usiminas e é uma boa oportunidade de conhecer o Teatro sob outra ótica. “Abrimos as portas para oferecer ao público uma experiência diferenciada em nosso Teatro, considerado um dos principais palcos de Minas Gerais, e, assim, fortalecer o acesso à arte e à cultura”, salienta Penélope Portugal, diretora do Instituto Cultural Usiminas.

O Visitas Teatralizadas integra a programação da Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas, que conta com patrocínio da Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço:

16 e 17/10

Visitas Teatralizadas

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horários: 16/10: 8h, 9h, 10h 14h, 15h e 19h

17/10: 8h, 9h, 10h, 14h, 15h e 16h

Duração: 30 min.

Agendamento gratuito pelo telefone 31.3824.3731