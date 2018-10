INSTITUTO CULTURAL USIMINAS EXPANDE ATUAÇÃO PARA PERNAMBUCO

O Instituto Cultural Usiminas chegou ao nordeste. Com uma trajetória de 25 anos marcada por ações transformadoras de responsabilidade social, o Instituto promove, entre várias ações, visitas guiadas em algumas unidades da Usiminas pelo Brasil. Depois realizar e consolidar os programas “Conhecendo a Usiminas” e “Conhecendo a Usiminas Mecânica”, em Ipatinga; e o “Conhecendo a Mineração Usiminas”, em Itatiaiuçu, agora foi a vez da Soluções Usiminas Suape, na cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, receber o “Conhecendo a Soluções Usiminas Suape”.

A visita ocorreu no último sábado (6/10), pela manhã, com a participação de 150 pessoas entre funcionários e familiares. A contadora de histórias Raquel Vieira conduziu o público em uma visita pelas instalações da empresa, permeada pela trajetória da produção do aço até os seus produtos finais. O público conheceu também o processo de corte e montagem de chapas e pode ver de perto peças fabricadas no local.

Para as famílias, a visita foi uma oportunidade inesquecível de conhecer o local de trabalho dos pais. E, para os pais, muito orgulho em poder acompanhar os filhos na “aventura” proposta. A apresentação contou ainda com atividades recreativas, brinquedos e apresentação de mágico.

O objetivo do programa de visitação às unidades da Usiminas espalhadas pelo Brasil é apresentar as empresas do grupo de maneira lúdica e divertida por meio de momentos cheios de informação sobre os processos de produção do aço, suas aplicações no dia a dia e curiosidades. Toda a informação teórica e técnica sobre a produção do aço é traduzida em histórias cheias de personagens para envolver o público.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, afirma que uma das marcas da história dos 25 anos do Instituto Cultural Usiminas é o avanço da atuação para além da cultura. “Para nós é uma honra poder promover acesso às unidades da Usiminas com visitas lúdicas cheias de conhecimento e diversão. Chegar a Pernambuco é uma grande alegria. Esperamos avançar e ampliar o nosso trabalho cada vez mais”, declara a diretora.

SOBRE A SOLUÇÕES USIMINAS

Formada em 2009 pela união de empresas líderes do setor de transformação e distribuição do aço, a Soluções Usiminas trabalha com aço produzido pela Usiminas, agregando serviços como corte e solda, logística e volumes adequados às necessidades de clientes de qualquer porte. A empresa possui sete unidades de negócio em quatro estados brasileiros. Além de Pernambuco, possui plantas também em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. A proximidade de suas unidades industriais com os grandes centros de negócios permite à Soluções Usiminas atender clientes em todo o território brasileiro, por meio dos modais ferroviário, cabotagem e terrestre.