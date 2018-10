IPATINGA ABRE 40 VAGAS EM CURSO GRATUITO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

Em parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, o Campus Avançado do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) em Ipatinga, que funciona no Morro do Sossego, entre os bairros Veneza I e Veneza II, está iniciando processo de seleção para novas turmas de alunos que deverão ingressar na instituição em cursos técnico e superior, no próximo ano.

Em 2019, serão oferecidas mais 40 vagas para o ensino superior gratuito, no curso presencial de Engenharia Elétrica. Destas, 20 devem ser preenchidas por meio de processo seletivo próprio do IFMG, e as outras 20 serão via SISU – Sistema de Seleção Unificada, que possui edital e datas próprias.

O IFMG de Ipatinga também oferece 80 vagas para o curso técnico em Automação Industrial integrado ao Ensino Médio, sendo 50% delas (40) destinadas a grupos de cotas. O público-alvo são os alunos concluintes do 9º ano do Ensino Fundamental, egressos integralmente de escola pública, sendo privilegiadas pessoas com deficiência, grupos étnicos raciais e classificados por critérios de renda.

“Como antecipamos no início do mês de julho, por ocasião da inauguração solene do campus, que representa um marco histórico para a nossa cidade, alunos de escolas municipais estão sendo levados regularmente ao IFMG, para conhecer as instalações e as oportunidades que têm para avançar na carreira acadêmica. É importante que todos estejam informados e assim cada vez mais possamos ter as vagas preenchidas por nossos jovens. A competitividade no mercado de trabalho é grande e, sem dúvida, a formação implica em melhores perspectivas, tanto de aproveitamento pelos empregadores quanto em termos salariais”, comentou o prefeito Nardyello Rocha.

INSCRIÇÕES

Abertas nesta segunda-feira, 1º de outubro, as inscrições deverão ser realizadas pelo site do IFMG, endereço www2.ifmg.edu.br/portal/processo-seletivo, e estendem-se até o final do mês. Há uma taxa de inscrição no valor de R$ 50, mas os candidatos podem solicitar a isenção até a próxima sexta-feira, 05/10. Os telefones para contato e maiores informações são (31) 3829-8615 e 99734-7688.

É importante ressaltar que os candidatos deverão possuir CPF próprio, pois não será possível realizar a inscrição utilizando o CPF do responsável. Além do Cadastro de Pessoas Físicas, é necessário que o candidato tenha também RG e endereço de e-mail válido.

Para ingresso nos cursos técnicos do IFMG, a seleção é realizada por meio de uma prova. A data provável de realização do exame de seleção será dia 9 de dezembro. Os horários e locais de realização das avaliações serão divulgados posteriormente na área do candidato.

As provas de seleção terão 50 questões de múltipla escolha, sendo 15 de Matemática, 15 de Língua Portuguesa, 10 de Ciências Humanas e 10 de Ciências da Natureza.

Para participar do processo seletivo próprio do IFMG é necessário ter realizado o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio em pelo menos um dos três últimos anos (2016, 2017 ou 2018) e não ter zerado a redação. Esse processo também contará com a reserva de 50% das vagas para os grupos de cotas.

Tanto o curso de Engenharia Elétrica quanto o curso técnico em Automação Industrial integrado ao Ensino Médio funcionarão em período integral.

A instituição ainda conta com um programa de Assistência Estudantil, que prevê o fornecimento de auxílio financeiro para os estudantes que comprovem vulnerabilidade socioeconômica e cultural.

INSTALAÇÕES

O campus avançado do IFMG em Ipatinga funciona na rua Maria Silva, nº 125, no prédio que originalmente abrigava a Escola Municipal Presidente Vargas e que também já funcionou como centro de treinamento do Senai. Com capacidade para até 1.400 alunos, as instalações foram inteiramente reformadas para sediar a instituição estudantil.

No primeiro piso do prédio há um auditório, 14 salas administrativas, oito salas de laboratório, uma biblioteca, área de copa/cozinha, quatro banheiros e uma lanchonete. O segundo piso tem ainda três salas administrativas, 14 salas de aulas, cinco laboratórios e dois banheiros. O complexo educacional reúne também uma subestação de energia, quadra poliesportiva e estacionamento para até 120 veículos. O Campus Avançado tem 8 mil metros quadrados de área construída, num terreno de 22 mil metros quadrados.