IPATINGA ABRE INSCRIÇÕES PARA A CORRIDA ‘OUTUBRO ROSA’

Já estão abertas as inscrições para a primeira edição da ‘Corrida Outubro Rosa’ em Ipatinga. Promovido pelas secretarias municipais de Saúde (SMS) e Cultura, Esporte e Lazer, o evento será realizado no próximo dia 20 (sábado), com largada às 9h, no Parque Ipanema. A prova terá um percurso de 1,7 Km e tem por objetivo chamar a atenção para a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

A participação é gratuita e para se inscrever os interessados deverão acessar o site da Prefeitura de Ipatinga (www.ipatinga.mg.gov.br) e clicar no banner rosa encabeçado pela chamada: Venha correr com a gente! Todos os participantes serão premiados.

Segundo a diretora do Departamento de Atenção Básica, Marcela Reis, “neste mês em que tantas ações de cuidados com a saúde da mulher, especialmente contra o câncer de mama e de colo uterino, estão sendo intensificadas no município, nós queremos utilizar também esta atividade física para divulgar informações da campanha e alertar que a prevenção e o diagnóstico precoce são as estratégias mais eficazes de combate à doença”.

Ainda no dia 20, todas as Unidades Básicas de Saúde de Ipatinga estarão abertas das 7h às 17h30, para realização de mutirões de preventivo, autoexame de mama e palestras educativas.

AÇÕES NO PRÉDIO DA PMI

Para as servidoras municipais, até o dia 19 de outubro, das 7h às 17h, estarão abertas também as inscrições para realização de exames de preventivo no prédio da Prefeitura. O Departamento de Atenção Básica da SMS, que fica no 5º andar, realiza a inscrição das servidoras que tenham entre 25 e 64 anos de idade.

A coleta será feita nos dias 29, 30 e 31, no prédio da Prefeitura. Um consultório será montado no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde e cada servidora será acolhida em um horário específico, por enfermeiras da rede municipal de Atenção Básica, para a realização do seu exame. Orientações de saúde também serão oferecidas durante o atendimento.

Já nas 21 Unidades Básicas de Saúde do município, diversas ações de cuidado com a saúde da mulher vêm sendo realizadas desde o início do mês. Mil exames para rastreamento do câncer de mama já estão sendo realizados, beneficiando mulheres ipatinguenses com idades entre 50 e 69 anos e/ou que tenham histórico familiar da doença. Além disso, são oferecidas através de mutirões a coleta de preventivo e a colocação gratuita do contraceptivo DIU.