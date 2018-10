IPATINGA DISCUTE SEGURANÇA ALIMENTAR EM SEMINÁRIO

“Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Alimento Seguro”. Esse foi o tema que norteou as discussões do 2° Seminário do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável (Consea). Promovido pela Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Assistência Social, o encontro foi realizado nesta quinta-feira (25), no plenário da Câmara Municipal, e reuniu dezenas de participantes entre comunidade, poder público, empresários e profissionais da área.

O 2° Seminário do Consea contou com um circuito de palestras a cargo de representantes da área de alimentos. A nutricionista Natália Emanuele Assis e o engenheiro ambiental Rômulo Anício abordaram temas como Biossegurança e Banco de Alimentos. Também participou do evento o presidente do Sindicato dos Panificadores do Vale do Aço (Sinpava), Fabrício Lara, que falou sobre o Selo Alimento Seguro, para identificar empreendimentos que cumpram e tenham relevância na gestão da segurança dos alimentos. Para fechar o ciclo de apresentações, a Doutora em Sociologia e Geografia, Renata Aparecida de Souza, discursou sobre o resgate da história da Segurança Alimentar e o Sistema Municipal.

A presidente do Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Ipatinga, Maria Glória Carlos Santos, conta que discussões como estas propostas no seminário “ajudam o órgão a manter em evidência a questão da fome em nosso ambiente mais próximo, contribuindo para minimizar os impactos causados pelo problema”.

Atualmente, o órgão é formado por 30 conselheiros, sendo 15 titulares e 15 suplentes. Sua função é debater, acompanhar, propor e fiscalizar as ações implementadas na área, no município.

A secretária Adjunta de Assistência Social, Cláudia Castro, também destacou a importância da discussão e os avanços alcançados na área em Ipatinga. “Esse é um evento de cunho educativo acerca da segurança alimentar, que tem a finalidade de chamar a atenção da população para o tema e a prática da segurança alimentar no seu dia a dia. Essa é uma oportunidade para se comemorar também os avanços que estão sendo alcançados na nossa cidade. Somente neste mês de outubro, a atual administração promoveu dois importantíssimos debates para discutir sobre esse tema. Essas ações fortalecem a política de segurança alimentar no município”, enfatizou Cláudia.