IPATINGA RECEBE CURSO DE TERAPIAS EM QUALIDADE DE VIDA

Os terapeutas William Argolo Saliba e Jaqueline Rocha, da Flor e Ser Terapias Naturais, irão ministrar no Hotel Domus, no Bairro Cidade Nobre, no próximo dia 3 de novembro, de 13 às 18h em Ipatinga, o curso “Como Melhorar a sua Qualidade de Vida Utilizando Terapias Naturais”. O workshop versará sobre a utilização de homeopatia, florais e massoterapia, auxiliando no bem-estar físico e mental.

Segundo o coordenador do workshop, William Argolo Saliba, mestre em química e professor das faculdades de farmácia e biomedicina, no encontro, os participantes conhecerão os benefícios da utilização de remédios homeopáticos e de florais no alívio de doenças físicas, emocionais e mentais. “Além disso, a terapeuta Jaqueline Rocha irá abordar técnicas de massoterapia para tratar a depressão e a crise de ansiedade; práticas de automassagem facial que relaxam o rosto, rejuvenesce a pele, acalma a agitação mental. São técnicas que aplicamos na Flor e Ser Terapias Naturais, no Bairro Cidade Nobre” – afirma William.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas através do WhatsApp (31) 98600-3599. As inscrições estão sendo feitas através do site: https://www.sympla.com.br/como-melhorar-sua-qualidade-de-vida-utilizando-as-terapias-naturais__379549.

Quem se escrever até à próxima sexta-feira (26) terá direito a uma sessão de massagem terapêutica gratuita na Flor e Ser Terapias Naturais.