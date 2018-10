IPATINGA SELECIONA CANDIDATOS AO CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO

A segunda etapa do concurso público 01/2018, promovido pela Administração municipal de Ipatinga para seleção de candidatos ao cargo de agente de trânsito, foi realizada nesta terça-feira (16). Foram aplicados testes por educadores físicos ligados à Secretaria de Educação.

Por intermédio da Seção de Treinamento, ligada ao Departamento de Recursos Humanos, a avaliação aconteceu na área do Kart Clube Ipatinga. Trinta pessoas foram subtidas ao teste de esforço físico.

Dos 30 convocados para a segunda etapa do concurso, 25 foram aprovados e terão seus nomes publicados no Diário Oficial ainda neste dia 16 de outubro. Todos já estão aptos para a função de agente de trânsito e poderão ser chamados a qualquer momento, dependendo da necessidade do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Ipatinga.

A gerente da Seção de Treinamento, Elaine Cristina Souto, informou que os candidatos que fizeram o teste nesta terça pertencem a um grupo de 85 aprovados. “Esta foi a primeira chamada. Ainda temos um banco de espera com mais 55 aprovados. Sua convocação para a segunda etapa também depende de necessidades funcionais”.

Para a segurança de todos, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente no local durante todo o período de aplicação do teste.