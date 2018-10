JAIR BOLSONARO LIDERA EM 18 ESTADOS; HADDAD, APENAS EM 8

Em pesquisa encomendada pelo Banco BTG Pactual à FSB Pesquisa, Jair Bolsonaro (PSL) lidera na reta final para a Presidência da República, com 35% dos votos válidos. O segundo colocado, Fernando Haddad (PT) aparece com 27%. Os votos válidos são aqueles dados apenas aos candidatos – sem considerar os brancos e os nulos.

A FSB entrevistou por telefone 2.000 eleitores nos 27 estados brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais. e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento (íntegra) foi realizado nos dias 29 e 30 de setembro de 2018. O registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-05879/2018.

LEVANTAMENTO ESTIMULADO

Na pesquisa estimulada Jair Bolsonaro é líder com 31% das intenções de voto. Em segundo lugar está Fernando Haddad com 24%. Ambos oscilaram dentro da margem de erro em relação à última pesquisa, divulgada em 24 de setembro. Em terceiro, aparecem empatados tecnicamente os candidatos Geraldo Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT), com 11% e 9%, respectivamente.

BOLSONARO ESTÁ NA FRENTE NA MAIORIA DOS ESTADOS

O candidato Jair Bolsonaro lidera em 18 Estados. Só perde para Fernando Haddad (PT) em Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Ciro Gomes (PDT), que tenta ser a terceira via no pleito, lidera somente no seu reduto eleitoral, o Ceará.

Os dados foram compilados no agregador de pesquisas do Poder360 que, em parceria com a Google News Initiative, mantém o maior banco de dados com resultados de pesquisas de intenção de voto do Brasil. O levantamento pelo reúne todas pesquisas com metodologia conhecida e nos quais foi possível verificar a origem das informações.

O gráfico principal agrega todos os resultados e traça uma linha para cada candidato de acordo com seu desempenho em diferentes cenários, entre eles, as pesquisas mostradas neste levantamento.

Na outra ponta está Marina Silva (Rede). A candidata viu seu eleitorado derreter e tem o pior desempenho em 16 Estados.

O quadro divulgado abaixo divulgado pelo agregador de pesquisas do Poder360, apresenta a tabela com o levantamento, além do mapa de maioria de intenções de votos para os principais candidatos da disputa: Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Estão marcados em azul os percentuais de quem vence em cada localidade. Em vermelho, a menor intenção de voto apurada no Estado.

Poder360