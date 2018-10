LBV PROMOVE PROJETO DE RECICLAGEM EM IPATINGA

Resultado da ação devastadora e impensada do ser humano, a poluição é um dos problemas mais sérios que o planeta enfrenta. Ela afeta todos os outros seres vivos e traz prejuízos às atividades econômicas e sociais do ser humano, para citar apenas alguns dos inúmeros prejuízos. Por isso, é essencial que, para a saúde do planeta e das gerações futuras, tomemos medidas rápidas para evitar o aumento das alterações do meio ambiente.

Na Legião da Boa Vontade (LBV), este trabalho socioambiental é realizado durante todo o ano por intermédio da campanha “A destruição da Natureza é a extinção da Raça Humana”. Há décadas, a Instituição desenvolve temas ligados ao não desperdício da água e de outros recursos naturais; entre outros assuntos relacionados à preservação do meio ambiente e ao comportamento sustentável.

Desta forma, as crianças e os adolescentes que participam do programa Criança: Futuro no Presente!, desenvolvido no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV na cidade de Ipatinga, realizaram, durante dois meses, o projeto Não polua, recicle!. Idealizado pela educadora social Débora Gonzaga, e desenvolvido na Oficina do Saber, a iniciativa educativa permitiu com que os participantes soltassem a imaginação e testassem sua criatividade, reciclando ou reutilizando copos, garrafas plásticas, papelão, entre outros materiais.

O resultado? Vários brinquedos, jogos e enfeites criativos, além de faixas de conscientização!

“O projeto foi criado visando proporcionar aos atendidos uma grande diversidade de experiências, despertando o gosto pela leitura, ampliando a consciência sobre as questões relativas à poluição e assumindo de forma independente e autônoma atitudes e valores voltados para a proteção e preservação do meio em que vivemos”, explicou a educadora Débora Gonzaga.

O projeto foi finalizado com a realização de uma exposição aberta ao público, apresentando os trabalhos produzidos pela garotada ao longo dos dois meses. Na ocasião, a psicóloga Jany Mara, que prestigiou a mostra, comentou: “Achei fantástico o trabalho de reciclagem das crianças da LBV. A criatividade me chamou a atenção. Através das várias possibilidades de reutilização de objetos, percebi que é possível as crianças terem brinquedos que jamais imaginariam ter, como um jogo de totó feito com caixa e pregadores de roupas. Sendo estimulada a consciência ambiental. A LBV está de parabéns!”.

A acadêmica Eliza Cristina, do 4º período da Faculdade de Medicina do Vale do Aço (Univaço), também esteve presente na exposição. Sobre os trabalhos produzidos pelos atendidos da LBV, ressaltou: “Achei muito legal a ideia da reciclagem e a reutilização. Eu penso que confeccionar os brinquedos torna a brincadeira ainda mais interessante e prazerosa. De todos os trabalhos confeccionados, o jogo Labirinto foi o meu preferido. Estão todos de parabéns pela iniciativa”.

“Na LBV aprendemos muitas coisas importantes para ter uma vida melhor. Aprendi que não podemos fazer mal para o planeta Terra, porque vai ser ruim para nós vivermos nele”, disse o atendido Mateus de Paula, de 12 anos.

Denzel Washington Assunção, de 11 anos, completou: “Expliquei para as pessoas que passavam e visitavam nossos trabalhos que podemos diminuir a poluição do planeta com simples atitudes adotadas por nós: não jogando lixos nas ruas, e sim reciclando. Os lixos deixados nas ruas além de sujar, entopem os bueiros”.

Em Ipatinga, MG, o Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade está localizado na Rua João Patrício de Araújo, 225 — Veneza I. Para outras informações, ligue: (31) 3822 – 8600.