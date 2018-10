LÍBANO AUXILIA DESCENDENTES BRASILEIROS OBTER A DUPLA CIDADANIA

A Fundação Cristã da Diáspora Libanesa (FCDL) está auxiliando os brasileiros descendentes de libaneses a obter a dupla cidadania, com direito ao passaporte do Líbano. Esta condição possibilitará ao descendente brasileiro inúmeras vantagens.

Quem obtiver a dupla cidadania poderá viajar para o Líbano sem visto, votar nas eleições para o governo, servir como um funcionário eleito no governo libanês, repatriação ao Líbano, se necessário, proteção consular concedida a todos os expatriados libaneses em caso de agressão contra eles ou seus bens, investimentos em negócios no Líbano. Também poderá aproveitar os privilégios de acordos de livre comércio entre o Líbano e demais países árabes, herdar ativos no Líbano, propriedade própria e ativos registráveis, ser empregado na administração pública do Líbano, ter direito à isenção fiscal.

A cidadania libanesa oferece a possibilidade de acessar todas as vantagens fiscais e financeiras de um país que tem um dos mais altos padrões de sigilo bancário e financeiro no mundo e um regime tributário e fiscal muito competitivo, por exemplo, taxas muito baixas. O Líbano possui um sistema financeiro que é um dos mais fortes do mundo.

Ter cidadania não implica a obrigação de ter um passaporte libanês, portanto, não gera nenhum tipo de risco ao viajar para o exterior, como por exemplo para os Estados Unidos ou Europa. Também não gera obrigação de prestar serviço militar. Na República do Líbano não há serviço militar obrigatório.

GENTE MINEIRA

A mineira Natália Vale, corretora de imóveis residente em Ipatinga que pertence à família libanesa Salmen, teve a oportunidade de visitar a terra dos seus ancestrais e ficou impressionada com as belezas do Líbano. “Foi emocionante visitar a casa da minha família e conhecer os familiares de lá que eu nunca tinha visto. Senti também em meu coração algo especial: andar pelos caminhos que Jesus pisou” declara.

O engenheiro Sérgio Moreira é o representante voluntário da Fundação Cristã Libanesa para o Leste de Minas, abrangendo a Região Metropolitana do Vale do Aço e os vales do Rio Doce e Mucuri. Sérgio afirma que dentre os países que já visitou, o Líbano foi sem dúvida o mais receptivo e o que mais o encantou. “

“É um país onde o passado e a modernidade se encontram, um lugar cosmopolita e poliglota, onde o nível educacional está entre os primeiros do mundo. É também um lugar muito seguro cumprindo seu papel de oásis do Oriente Médio. Peço para os descendentes do Leste de Minas entrem em contato comigo, para vermos quantos somos por aqui” – afirma Sérgio.

Ele orienta os descendentes interessados a preencher a ficha que se encontra no site: http://www.libano.gov.lb/PT/eligibility-form.aspx ou no site da Fundação Cristã da Diáspora Libanesa: http://www.fclibanesa.org/home/. Moreira também se coloca à disposição para qualquer informação ou dúvidas no preenchimento, por intermédio do e-mail: sergiolom@gmail.com ou pelo WhatsApp: 31 99747-7953.

A FUNDAÇÃO

A Fundação Cristã da Diáspora Libanesa (FCDL) é uma organização não governamental sem fins lucrativos, filial da Fundação Maronita no Mundo. Criada em 2006 pelo patriarca Mar Nassrallah Sfeir, a FCDL está presente em 15 países, sempre onde existe grande concentração de imigrantes libaneses. Tem como principal objetivo auxiliar descendentes no processo de recuperação da cidadania libanesa de maneira gratuita, além de estreitar a relação entre a diáspora libanesa pelo Ocidente e seu pais de origem, o Líbano.

Promulgada pelo governo libanês em dezembro de 2015, uma nova lei facilita e torna menos burocrática a requisição da cidadania aos descendentes de imigrantes daquele país. Atualmente são contabilizados mais de 13 milhões de descendentes libaneses ao redor do planeta, sendo sete milhões só no Brasill, considerada a maior colônia fora do Líbano.

A Fundação Cristã da Diáspora Libanesa no Brasil é presidida pelo Miled Khoury e auxilia os descendentes pelo lado paterno. Apesar de cristã, atende e respeita todas as correntes religiosas, sem distinção.

Serviço:

Apoio no Leste de Minas Gerais: Sérgio Moreira – e-mail: sergiolom@gmail.com ou pelo WhatsApp: 31 99747-7953

Líbano (site oficial): http://www.libano.gov.lb/PT/eligibility-form.aspx

Fundação Cristã da Diáspora Libanesa: http://www.fclibanesa.org/home/

Conheça um pouco das maravilhas do Líbano: https://www.youtube.com/watch?v=68Z2JxTa-wY

Líbano/divulgação