MARKETING PARA E-COMMERCE: AUMENTE SUAS VENDAS DE UMA VEZ POR TODAS!

Caro leitor, você que nos acompanha fielmente sem dúvida alguma já se tornou um expert em e-commerce. São vários os nossos posts sobre e-commerce, marketing digital e melhoria nas vendas.

Agora, se você é novo por aqui ou não se recorda direito de todas as informações já discutidas, essa é a sua chance, pois vamos fazer aqui um apanhado geral e esclarecedor sobre esse assunto!

Bom, nós já sabemos que o e-commerce é como se fosse um comércio eletrônico. Consiste basicamente em uma loja virtual que só vende produtos de uma única empresa. Diferente de um marketplace, plataforma em que várias empresas vendem os seus produtos.

O Brasil é um dos países que registra as maiores taxas de crescimento do e-commerce no mundo. E os grandes responsáveis por isso são as pequenas e médias lojas virtuais. São vários os fatores que comprovam o crescimento do e-commerce no Brasil.

Umas das principais tendências da atualidade é a migração das relações de compra e venda para o meio digital. É um universo que oferece inúmeras vantagens e possibilidades para o comerciante.

Porém, centenas de empresários de lojas virtuais sacrificam a lucratividade do seu negócio através de anúncios impensados em marketplaces populares, vendendo seus produtos com baixo percentual de lucro, ou então apostam em estratégias falidas e ações de marketing má estruturadas, que só trazem prejuízos.

Se você ainda não conferiu, nós já trouxemos para vocês, leitores, 5 dicas para vender mais no e-commerce.

Agora, se você já está por dentro dessas dicas, nós vamos de uma vez por todas, te mostrar as melhores estratégias de marketing para aumentar suas vendas no e-commerce.

REALIZE TESTES

Realizar teste é excelente para obter feedback real do mercado e assim mensurar com precisão os resultados.

Isso ajudará a melhorar a qualidade do tráfego do seu site, blog ou rede social e, consequentemente, aumentar sua conversão.

Uma coisa que você precisa saber quando for fazer um teste, é que o seu volume de acessos nas páginas de testes deve ser dividido de forma igualitária para que isso não te prejudique na hora de tomar qualquer decisão.

PRATIQUE PREÇOS COMPETITIVOS

Quando os consumidores estão procurando por um produto, avaliam inicialmente a qualidade e o preço. Só então passam a observar outros aspectos, como o valor do frete e o tempo de entrega.

Dessa forma, contar com preços competitivos é essencial para atrair clientes e fechar novos negócios.

É preciso monitorar a concorrência e saber como ela está precificando seus produtos.

Essas informações vão orientar a formatação dos valores de seus itens de maneira que possa se mostrar competitivo no mercado, sem que isso prejudique seus resultados financeiros.

TENHA OFERTAS EXCLUSIVAS PARA ASSINANTES DA NEWSLETTER

Para o sucesso de suas campanhas de e-mail marketing, é extremamente importante que você valorize os assinantes de sua newsletter e dê motivos para eles continuarem a receber seus e-mails.

Por isso, envie regularmente para cada um deles promoções exclusivas para quem assina a newsletter de sua empresa, ajudando a transmitir a ideia de que realmente vale a pena participar dessa lista de e-mails.

Essas promoções podem ir além dos descontos nas compras realizadas, como frete grátis ou até brindes enviados por cada compra realizada por seus clientes.

Isso vai garantir que seus usuários se sintam recompensados por participar de sua lista de assinantes, os resultados de suas campanhas de e-mail marketing serão ainda maiores.

O e-mail marketing é uma excelente ferramenta para quem quer aumentar as vendas de um e-commerce. Usando da maneira correta e observando as melhores práticas de promoção, sua empresa poderá colher bons resultados por meio dessa ferramenta de marketing.

NÃO ABUSE NO VALOR DO FRETE

Na hora de decidir se fecha uma compra ou não, o consumidor sempre avalia o valor do frete e o prazo de entrega.

Contar com tarifas altas ou tempo de entrega extenso faz com que as pessoas evitem seus produtos. Por isso é importante criar um sistema que seja competitivo.

O ideal é montar uma tabela que leve em consideração os prazos e tarifas praticados pelos seus concorrentes, para que possa se tornar mais competitivo e chamar a atenção dos clientes.

Mas não se esqueça de cumprir sempre os prazos de entrega, pois, caso contrário, isso pode te render uma péssima avaliação do prossumidor.

Você sabia que erros no cadastro de produtos podem prejudicar as vendas no seu e-commerce?

E tenha sempre em mente que o sucesso e o aumentar das vendas de um e-commerce depende muito do relacionamento criado com o seu cliente.

Um cliente satisfeito, produtos e serviços de qualidade, um site responsivo que está sempre atento às opiniões dos seus clientes, uma boa gestão, parcerias lucrativas e o bom uso das redes sociais é quase uma receita detalhada para o sucesso!

Mas se ainda não estiver satisfeito, você pode conferir 7 passos que podem levar seu e-commerce à falência!

Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários.