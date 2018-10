MELHOR COVER DO CREEDENCE EM TODO O MUNDO RETORNA À TIMÓTEO

Os integrantes da banda original Creedence Clearwater Revival, Stu Cook e Doug Clifford, não hesitaram em afirmar que o grupo belorizontino Creedence Cover Brasil é o melhor cover com que já estiveram. O elogio foi realizado após tocarem juntos em um dos encontros dos músicos, no Brasil.

A banda Creedence Cover Brasil (CCB) será a grande atração da próxima sexta-feira (26), na noite dançante na Sede Campestre, em Timóteo. A promoção do Acesita Esporte Clube, que terá início às 20h, contará também com o envolvente rock dos grupos brasileiros Capital Inicial e Legião Urbana. O tributo será prestado pela banda Capital Urbana.

CREEDENCE ORIGINAL

Creedence Clearwater Revival foi uma banda de country rock californiana formada por John Fogerty (guitarra e vocais principais), Tom Fogerty (guitarra), Stu Cook (baixo) e Doug Clifford (bateria), que, sob outras denominações, tocavam juntos desde 1959. No final da década de 60 e início de 70, alcançaram o sucesso mundial, com hits como Have You Ever Seen The Rain?, Proud Mary, Lodi e Who’ll Stop The Rain.

Ao longo da carreira, entre singles e álbuns, conquistaram nove discos de ouro e sete discos de platina, rendendo mais de 26 milhões de discos vendidos apenas nos Estados Unidos. Separaram-se em julho de 1972. O vocalista e líder John Fogerty foi quem teve mais êxito em sua carreira solo. Seu irmão Tom faleceu em 6 de setembro de 1990. Em 1993, o Creedence Clearwater Revival foi introduzido ao Rock and Roll Hall of Fame. No final dos anos 90, Stu Cook e Doug Clifford formaram o Creedence Clearwater Revisited e passaram a excursionar pelo mundo, tocando antigos sucessos da formação original. A banda californiana, com a nova formação, fez shows no Brasil em 2000, 2006, 2010 e 2011. Em um destes encontros, o grupo mineiro Creedence Cover Brasil, fundado há 28 anos, se apresentou junto com a Creedence Clearwater Revisited, recebendo elogios de Stu Cook e Doug Clifford, remanescentes da banda original.

VERSÃO BRASILEIRA

O Creedence Cover Brasil (CCB) é formado atualmente por Marcelo Dilla (vocal e guitarra solo), Ruy Montenegro (bateria), Marcus Brina (contrabaixo) e Marcelo Morais (guitarra solo). Ao longo de quase três décadas de sucesso, já se apresentou 35 vezes na Região Metropolitana do Vale do Aço. O grupo é conhecido em quase todos os estados brasileiros. O show de maior destaque foi no Réveillon do SBT/Alterosa, em 31 de dezembro de 2000. Além de flashes ao vivo do SBT para todo o Brasil, havia um público estimado pela Polícia Militar de Minas Gerais em 150 mil pessoas e pela TV Alterosa, em 200 mil.

A banda mineira já lançou dois CDs com os hits de Creedence. No momento, conclui o terceiro álbum.

ENCONTRO INESQUECÍVEL

Falando ao CARTA DE NOTÍCIAS, Marcelo Dilla recorda dos encontros que a sua banda teve com o Creedence Clearwater Revisited. “Nosso primeiro contato pessoal foi em 2000, quando fomos convidados a ficar no camarim deles, onde juntos tomamos cervejas e cantamos alguns sucessos eternos da banda. Naquele encontro, ganhamos presentes como palhetas, baquetas e os tradicionais autógrafos. Houve troca de e-mails, a partir de quando intensificamos nossos contatos” – lembra.

O segundo encontro ocorreu em 2006, quando o grupo mineiro entregou ao Creedence Clearwater Revisited o seu CD. “Este momento o baterista Doug Clifford fez questão de registrar em foto” – assinala Marcelo.

Os membros do Creedence Clearwater Revisited ficaram muito felizes pelo grande público dos shows em Belo Horizonte, um dos maiores da turnê da banda na América Latina. “Stu Cook, através de e-mail, me revelou que eles sabiam que a divulgação de seus sucessos pela nossa banda cover estava por trás disso.” – comemora Dilla.

Serviço:

Os ingressos poderão ser retirados gratuitamente pelos sócios do clube até às 16h do dia 26. Não sócios pagarão R$15,00. Mas atenção: os ingressos são limitados. Mais informações pelo telefone 3849-1424.