MUDANÇA NO TRÂNSITO DO CIDADE NOBRE CAUSA POLÊMICA EM IPATINGA

Causa polêmica o projeto do corredor de tráfego ligando de forma rápida os bairros Cidade Nobre e Ideal e, consequentemente à BR-381 e ao Shopping do Vale do Aço. O projeto foi anunciado na inauguração da nova rotatória do Bairro Cidade Nobre pelo prefeito Nardyello Rocha, que prometeu concluí-lo em 15 dias. A Associação dos Moradores do Bairro Cidade (Amoscin) se manifestou contrária à mudança e recebeu vários comentários de protestos nas redes sociais.

Alguns moradores se manifestaram dizendo que a decisão da Amoscin teve baixo quórum e não representa o anseio de todos os moradores. Foram nove os presentes na assembleia da Associação dos Moradores do Bairro Cidade Nobre, que se reuniram na noite da última sexta-feira (28) e que foram contra a iniciativa. A assembleia votou também que uma comissão da Amoscin fosse à Prefeitura de Ipatinga pedir a suspensão da obra.

O POMO DA DISCÓRDIA

Pelo projeto, a Rua Milton Campos será fundamental ao novo corredor de tráfego ligando rapidamente o bairro Cidade Nobre ao Ideal e, consequentemente à BR-381 e ao Shopping do Vale do Aço. No entanto, a maioria dos presentes à reunião da Associação dos Moradores alega que não há a necessidade da implantação da mão única na Rua Milton Campos e muito menos o corte do canteiro da Avenida Carlos Chagas para instalação dos semáforos. Segundo observam, as mudanças irão aumentar o tráfego não só na Milton Campos, como no início da Rua Osvaldo Cruz, que servirá de contorno para o acesso ao novo corredor de tráfego, tirando a tranquilidade de quem mora nas áreas envolvidas.

Esse não é mesmo pensamento dos diversos moradores que se manifestaram pelo Facebook, justificando que o quórum da reunião da Amoscin não representa a opinião de toda a comunidade.

POSIÇÃO OFICIAL

O Departamento de Trânsito (Detra) da Prefeitura de Ipatinga informou ao CARTA DE NOTÍCIAS que “a equipe de projeto, juntamente com representantes da comunidade local, ao propor a implantação do corredor de tráfego entre os bairros Cidade Nobre e Ideal buscou aproveitar a estrutura física única e já existente, para permitir ao motorista uma rota para se deslocar desde a Rua Visconde de Mauá até a Rua Dom Pedro II, de forma rápida e segura”. O estudo técnico mostrou ainda que o corredor tem o objetivo de desafogar o trânsito na rotatória do entroncamento das Avenidas Monteiro Lobato com Carlos Chagas; e na rotatória entre Av. Carlos Chagas com Simon Bolívar.

As ruas Osvaldo Cruz e Milton Campos passarão a ter mão única. Isso porque todo o projeto de mudanças no trânsito do Bairro Cidade Nobre, segundo o Detra, é pautado pela implantação do sistema binário nas vias, salvo em pontos específicos, como o caso da Rua Aleijadinho. O sistema binário consiste em transformar vias paralelas de mão dupla em ruas com um único sentido, passando a operar vias paralelas sempre em sentidos opostos, ou seja, uma via vai e a outra vem. Nestas ruas será permitido o estacionamento de veículos dos dois lados da via.

A instalação do semáforo no cruzamento da Rua Milton Campos com Avenida Carlos Chagas irá também oferecer mais segurança aos pedestres. A semaforização irá interromper o fluxo contínuo de trânsito na avenida.

HORÁRIO ESCOLAR

Este novo cruzamento semaforizado da Carlos Chagas contribuirá para aliviar o congestionamento da Rua Visconde de Mauá no horário de começo e fim das aulas nas Escolas Educação Criativa e Reino Encantado. No entanto, a alteração que terá maior impacto e contribuição para reduzir o congestionamento nos horários específicos de entrada e saída dos estudantes destes educandários é a implantação de sentido único de circulação no trecho da Rua Visconde de Mauá entre a Rua Dom Pedro e Av. Manaim, eliminando assim com o confronto de veículos que buscavam acessar a Rua Dom Pedro II, sentido Av. Carlos Chagas.

Outra ação irá que contribuir para reduzir os problemas relatados é a inversão do sentido de circulação das ruas Santos Dumont e Cristóvão Colombo, suprimindo assim o fluxo de veículos sentido a rotatória no entroncamento da Av. Carlos Chagas com Rua Dom Pedro II.