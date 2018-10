NOVOS PROTOCOLOS DIMINUEM ESPERA POR EXAMES EM FABRICIANO

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança de Saúde, implanta novos protocolos para a Atenção Básica e exames de imagem ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. O protocolo foi construído pelos médicos da Atenção Básica visando desafogar e atualizar as filas de espera por exames no município.

Com a implantação deste novo sistema o número de exames realizados aumentou significativamente. Em 2015 o município realizou entre exames de imagem e da atenção básica 97.786 exames, em 2016 foram 100.452 e 2017 cerca de 93.500. Já em 2018 os números de exames realizados já ultrapassa a casa dos 139.000 procedimentos.

Os novos protocolos foram implantados em março deste ano após aprovação do Conselho Municipal de Saúde e da Câmara Municipal. Antes os pacientes aguardavam até um ano na fila de espera. Hoje os exames são agendados de acordo com critérios médicos. Se pela avaliação do médico o paciente estiver com urgência do exame, o procedimento é liberado na mesma hora. Existem outros critérios como a Prioridade 1, exames marcados em até 7 dias; Prioridade 2, marcados em até 90 dias; e Prioridade 3, exames agendados em até 180 dias.

Assim, ficou definido que todos os exames devem ser solicitados mediante justificativa médica e serão liberados de acordo com a classificação de risco, facilitando os procedimentos, uma vez que as fichas são padronizadas.

Urgência – Liberação imediata do exame: mediante justificativa médica plausível e sustentada por evidências o exame deverá ser autorizado imediatamente para o paciente (risco imediato de agravo à saúde).

Prioridade 1 – Casos com Prioridade Alta: são casos em que a autorização do exame deverá ser encaminhada para a central de regulação na SGS, onde a solicitação é analisada pelo regulador local, assim o exame será agendado em vaga de reserva técnica (em tempo hábil) mediante análise do encaminhamento feita na Atenção Básica.

Prioridade 2 – Casos com Prioridade: o exame deverá ser autorizado conforme oferta disponível do mesmo (anteriormente aos exames de baixa complexidade). Após 90 dias de espera os exames não autorizados deverão ser reavaliados pelo profissional solicitante no sentido de observar a pertinência da solicitação e reclassificar, se necessário.

Prioridade 3 – Casos Programados: o exame deverá ser autorizado conforme oferta disponível. Após 180 dias de espera os casos deverão ser reavaliados pelo profissional solicitante no sentido de observar a pertinência da solicitação e reclassificar, se necessário.

Além de economia para o município, que deixa de investir em exames sem necessidade, os protocolos são um ganho para toda a população que tem seu exame agendado em tempo hábil para que seu tratamento de saúde seja realizado com toda eficácia possível.

Para Mak Alves, Gerente de Controle, Avaliação e Auditoria, com a implantação do novo protocolo de exames, o município se torna ágil com relação às marcações das consultas e estabelece critérios fundamentais para definir o risco do paciente. “Nós estamos economizando e agendando exames para os pacientes que realmente precisam, segundo a avaliação médica. Os pacientes que tem a liberação imediata do exame podem ficar tranquilos que ele irá sair, no máximo, em 180 dias”, afirmou.