OFICINAS DO IPATINGA GOURMET ESTÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS

O Festival de Gastronomia Ipatinga Gourmet é um dos destaques do próximo mês no Vale do Aço. O evento que acontece entre os dias 4 e 11 de novembro, será aberto no domingo (4/11) às 13h, no Domingo no Parque – Feirarte, no Parque Ipanema, ao som das bandas Cumpadre Nestor e Banda Gertrudes.

De 5 a 9 de novembro, o Ipatinga Gourmet promove oficinas gastronômicas e tecnológicas, que já estão com inscrições abertas, mas com vagas limitadas, e serão realizadas na Sala de Treinamento do Hiperconsul, no Shopping do Vale do Aço e na sede do Sebrae.

A série de oficinas gastronômicas começa com a preparação do prato Torre de Chips habitada por pernil e seu amigo quiabo, sob a orientação dos chefs Ana Fábia e Augusto Nora, no dia 5/11. Já no dia 6, os chefs Marcelo Branquinho e Simone Xavier vão ensinar os alunos a preparar o Bouquet de Quiabo com Bacon (aligot de batatas e redução de shoyo com mel). Arroz Caldoso com quiabo está no menu do dia 7. O prato será ensinado pelos chefs Saulo Godoy e Thamires Viana. Érica Kokke e Waldecir Alves assumem o fogão no dia 8, quando ensinarão os alunos a fazer um Caviar de quiabo defumado, preparado à base de musseline de batatas e costelinha suína. Essas oficinas serão ministradas sempre de 19 às 21h30.

As Oficinas Tecnológicas serão oferecidas pelo evento, em parceria com o Sebrae que fica na avenida Simon Bolivar, 63 no bairro Cidade Nobre, nos dias 5 e 6, sempre de 13h30 às 17h.

CURSOS E OFICINAS

Boas práticas de manipulação de alimentos, tema do primeiro curso, será aplicado por Rômulo Anício, engenheiro ambiental e gerente da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Ipatinga. A oficina, segundo ele, abordará os benefícios de se seguir a legislação Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação (RDC 216/2004). A importância das normas para manipuladores de alimentos e o sucesso no mercado de alimentação e biossegurança também serão foco da aula.

Como aumentar suas vendas com criatividade será o assunto da oficina que será ministrada por Alessandro Lima Challub. Graduado em administração com especialização em marketing, finanças e empreendedorismo e em gestão de pequenos negócios, Alessandro é analista do Sebrae Minas e professor na Faculdade Única de Ipatinga. Ele tem experiência ainda na área de Educação, com ênfase em Educação Empreendedora, atuando principalmente nas áreas de empreendedorismo, vendas, cliente, atendimento e finanças.

Feliphe Homem Borges responderá pela oficina do dia 7, trazendo como tema Finança para restaurantes.

Segundo a produtora cultural, Leila Cunha, proprietária da Fino Trato que assina a produção do Festival, as oficinas têm como público-alvo empresários, gerentes de bares, restaurantes, mas é aberto a toda comunidade. “Os curso objetivam capacitar pessoas e motivar empreendedores a ampliar a competividade e a qualidade dos serviços oferecidos aos seus clientes, moradores da região e aos vindos de outras localidades”.

Ainda conforme destaca Leila Cunha, “as oficinas são um prato cheio para quem gosta desta brincadeira: cozinhar. A promoção dos cursos é também uma forma de valorização do Vale do Aço, a partir d estímulo das pessoas a se envolver com atividades gastronômicas”.

Para o chef Jason Vasconcelos, as oficinas são um importante espaço gastronômico de aprendizagem e de valorização dos talentos da gastronomia regional.

O Ipatinga Gourmet é uma realização da Fino Trato, gestão de boas ideias, e Sebrae. O Festival conta com o apoio da Prefeitura de Ipatinga e Conselho Municipal de Turismo (Comtur/Ipatinga), Pharse, Consul, Cenibra, Instituto cultural Usiminas, Porto Seguro, Cervejaria Brüder, Mil Estruturas.

Serviço:

Interessados em se inscrever nas oficinas podem fazer contato pelo telefone 31 98829-9591 ou pelo emailipatingagormet@gmail.com