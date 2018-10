OUTUBRO ROSA: CONFIRA 15 ALIMENTOS QUE PREVINEM O CÂNCER DE MAMA

Movimento realizado mundialmente, o Outubro Rosa visa conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, tipo mais comum entre as mulheres, no mundo e no Brasil, depois do de pele não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), o câncer de mama responde por quase 30% dos diagnósticos registrados anualmente. O Inca estimou 59.700 novos casos só para este ano.

O câncer pode ser causado por diversos fatores, seja genético, endócrino ou até comportamental, como explica a nutricionista funcional e oncológica Michelle Mendes, da Aliança Instituto de Oncologia. Ela aponta que um dos agravantes da doença é a má alimentação, que ocasiona muitas vezes, o sobrepeso e a obesidade.

De acordo com a especialista além de contribuir para a manutenção do peso e a prevenção da doença, alimentos naturais como frutas e verduras possuem fibras, vitaminas, minerais e diversos fitoquímicos que podem atuar no combate aos radicais livres, protegendo o DNA. “É importante fazer a ingestão destes alimentos diariamente”, ressalta.

Já o consumo regular de alimentos gordurosos, salgados e enlatados pode favorecer o aparecimento da doença. Michelle aconselha evitar frituras, carnes com gordura aparente e embutidos, como linguiças, salsichas, salames, presuntos, entre outros.

A nutricionista separou algumas dicas de alimentos que ajudam na prevenção do câncer de mama.

Confira:

Frutas vermelhas – como framboesa e amora, contêm antocianinas que retardam o crescimento de células pré-malignas.

– como framboesa e amora, contêm antocianinas que retardam o crescimento de células pré-malignas. Romã – contêm ácido elágico, um antioxidante que ajuda a inibir a enzima aromatase, responsável pela produção de estrogênio e fundamental para o surgimento de células cancerígenas.

– contêm ácido elágico, um antioxidante que ajuda a inibir a enzima aromatase, responsável pela produção de estrogênio e fundamental para o surgimento de células cancerígenas. Melancia, Morango e Tomate – são frutas ricas em licopeno que protege as células do nosso organismo contra os radicais livres, além de ser também responsável por estimular o sistema imunológico.

– são frutas ricas em licopeno que protege as células do nosso organismo contra os radicais livres, além de ser também responsável por estimular o sistema imunológico. Uva – rica em flavonoides que podem retardar o crescimento de células malignas no organismo.

– rica em flavonoides que podem retardar o crescimento de células malignas no organismo. Cenoura – rica em carotenoides, que atuam no combate aos radicais livres. Acerola, abóbora e manga são outras boas fontes desse nutriente.

– rica em carotenoides, que atuam no combate aos radicais livres. Acerola, abóbora e manga são outras boas fontes desse nutriente. Brócolis – contém sulforafano, molécula capaz de aumentar o número de enzimas protetoras presentes no tecido mamário.

– contém sulforafano, molécula capaz de aumentar o número de enzimas protetoras presentes no tecido mamário. Soja – Rica em fitoestrógenos que atuam como protetores contra o câncer de mama.

– Rica em fitoestrógenos que atuam como protetores contra o câncer de mama. Ervas e especiarias como pimenta preta, curry, salsa, manjericão, orégano e açafrão são ricos em antioxidantes que possuem ação anti-inflamatória auxiliando na prevenção do câncer de mama.

como pimenta preta, curry, salsa, manjericão, orégano e açafrão são ricos em antioxidantes que possuem ação anti-inflamatória auxiliando na prevenção do câncer de mama. Chá-verde – contém antioxidantes chamados catequinas, que podem ajudar a prevenir o câncer.

– contém antioxidantes chamados catequinas, que podem ajudar a prevenir o câncer. Linhaça – É fonte de lignana, um fitoestrógeno de ação relacionada à prevenção de câncer de mama.

– É fonte de lignana, um fitoestrógeno de ação relacionada à prevenção de câncer de mama. Cogumelos – Contém antioxidantes que auxiliam na prevenção da doença.

– Contém antioxidantes que auxiliam na prevenção da doença. Azeite de oliva , abacate e castanhas são gorduras boas com propriedades anticancerígenas.

, abacate e castanhas são gorduras boas com propriedades anticancerígenas. A farinha branca, o arroz branco e o açúcar são gatilhos para mudanças hormonais que podem provocar o crescimento de células cancerígenas. Sempre que possível troque esses alimentos por suas versões integrais.