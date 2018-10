PATAXÓS PARTICIPAM DA ABERTURA DE ‘IV JOGOS INDÍGENAS DO TAÚBAS’

Jogos, brincadeiras, danças e rituais marcaram, nesta terça-feira (9), a abertura dos ‘IV Jogos Indígenas’, realizados na quadra poliesportiva da Escola Municipal Gercy Benevenuto, no bairro Taúbas, zona rural de Ipatinga. Atração especial no evento, dez índios Pataxós, pertencentes à aldeia Gerú Tucunã, localizada no distrito de Felicina, município de Açucena, trouxeram aos alunos um pouco de seus valores culturais, assim como a importância da preservação e o respeito aos nativos do país.

A abertura oficial dos jogos, que são promovidos pela Escola Gercy Benevenuto desde 2015, contou com a participação do prefeito Nardyello Rocha, representantes da Secretaria de Educação, além de alunos e professores do educandário anfitrião e outras duas escolas municipais da zona rural de Ipatinga, a Professor Mário Casassanta (Ipaneminha) e a Hermes de Oliveira Barbosa (Pedra Branca).

Os alunos das três escolas municipais competem entre eles em modalidades como o cabo de guerra, corrida com tora e arremesso, atividades oriundas da cultura indígena, além de atletismo e futebol.

Antes do apito para marcar o início oficial dos jogos, o prefeito Nardyello Rocha parabenizou todos os envolvidos pela iniciativa do projeto e disse que os ‘Jogos Indígenas do Taúbas’ estão em sintonia com ações que ele pretende desenvolver no município de Ipatinga buscando uma integração cada vez maior entre as comunidades e a valorização das origens.

“Além de uma educação de excelência, essa atual gestão tem como meta devolver ao povo de Ipatinga o amor por nossa cidade. E o resgate cultural é um dos primeiros passos para alcançarmos esse objetivo. Mostrar a importância e a representatividade da cultura indígena está dentro desse contexto. Um projeto como este dá a oportunidade aos alunos de vivenciarem na prática tudo aquilo que eles estudam e vêem nos livros”, observou o chefe do Executivo.

Nardyello aproveitou a oportunidade para elogiar também o excelente desempenho da Escola Municipal Gercy Benevenuto na última apuração do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O educandário alcançou a nota de 7,6.

“Engana-se quem pensa que somente as escolas da região central da cidade são boas. Graças ao empenho dos professores e de todos os servidores da área da educação, nós conseguimos provar que as escolas da rede municipal de Ipatinga, inclusive as das zonas rurais, têm realizado um trabalho de excelência. Tanto que a nossa melhor nota ficou com a Gercy Benevenuto. Todos os envolvidos estão de parabéns”, concluiu o prefeito.

O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Foram avaliadas 42 escolas municipais, sendo que 25 atendem alunos na faixa etária de 6 a 10 anos (1º ao 5º ano) e outras 17 onde são matriculados alunos de 11 a 15 anos (6º ao 9º ano).

O melhor desempenho foi alcançado pelo grupo de escolas dos anos iniciais (1º ao 5º ano), onde 24 ficaram acima da média e apenas uma não alcançou a meta. Entre as 17 escolas dos anos finais (6º ao 9º ano), oito delas ficaram acima da média.

JOGOS INDÍGENAS

Criados em 2015, os Jogos Indígenas do Taúbas são uma vertente do ‘Projeto Oriya’, palavra indígena que significa jogos e brincadeiras. São desenvolvidas com os estudantes, durante dois meses, diversas atividades ligadas à cultura indígena. A arte é uma das expressões mais afloradas, com a criação de brinquedos, danças e brincadeiras.

Fundador do projeto, o professor de Educação Física Douglas Vasconcelos conta que a ideia surgiu da necessidade de desmistificar a imagem que os alunos geralmente fazem dos índios. “Percebi que os estudantes tinham desenhado a ideia de que os índios eram pessoas que viviam em florestas, nus e que não sabiam se comunicar com as demais civilizações. Para quebrar esse paradigma, decidi criar os jogos dentro da disciplina na qual ministro aulas. Assim eles praticam diversas modalidades esportivas ligadas à cultura indígena”, explicou.

O educador disse que esta é a primeira vez que membros de uma aldeia visitam a escola. “Desde a criação dos jogos, por duas vezes nós levamos os alunos até os índios Pataxós, que vivem nas tribos de Felicina, em Açucena, e também na cidade de Carmésia. Mas neste ano nós fizemos contato para que os índios fossem até a escola, a fim de fortalecer ainda mais essa atividade”, concluiu Douglas.

Tamaru é índio da etnia Pataxó e vive na aldeia fixada na cidade de Açucena. Ele participou da abertura dos jogos e ressaltou a importância desta integração entre os alunos de escolas da rede municipal e a cultura indígena. “Estamos sempre envolvidos com eventos esportivos. Os membros de nossa tribo participam anualmente dos Jogos dos Povos Indígenas que são idealizados pelo Conselho dos Povos Indígenas de MG e buscam a promoção socioeducacional nas aldeias mineiras e o intercâmbio entre as etnias. Aqui na escola municipal não é diferente. A gente traz para os alunos um pouco da nossa cultura, por meio da promoção do esporte e também lazer”, explicou Tamaru.

ÍNDIOS PATAXÓS

Originário da aldeia de Barra Velha (conhecida como Aldeia Mãe), área indígena do Monte Pascoal, e distribuído em várias aldeias por diversos municípios baianos (Prado, Itamaraju, Santa Cruz de Cabrália e Porto Seguro), o povo pataxó sempre foi guerreiro.

Desde os tempos da invasão portuguesa, por volta de 1500, os Pataxós lutam para se firmar em um lugar e preservar a história, cultura e língua, costumes e tradições que foram se perdendo desde que foram juntados às tribos Maxacalis e Botocurus em uma aldeia de onde não podiam sair.

Na década de 70, uma família migrou para Minas Gerais. Atualmente, mais de 300 índios da etnia vivem no estado, divididos em seis aldeias nos municípios de Carmésia, Açucena, Candonga e Itapecerica.