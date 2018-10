PAULINHO PEDRA AZUL SE APRESENTA NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

O Teatro do Centro Cultural Usiminas vai receber novamente o encontro do cantor Paulinho Pedra Azul com a Orquestra de Câmara do Vale do Aço. Depois de uma apresentação emocionante em 2017, eles se reencontram no palco neste sábado (27), às 19h30, para a gravação odo DVD “Paulinho Pedra Azul e Orquestra de Câmara do Vale do Aço”.

O público vai conferir um repertório com canções do próprio Paulinho além de releituras de grandes nomes da MPB como Paulinho da Viola, Belchior, Chico Buarque, Godofredo Guedes, Cartola, Milton Nascimento, Ronaldo Bastos e Roberto Carlos, arranjadas e regidas pelo maestro Vinícius Saturnino Chaves. A apresentação receberá o violonista convidado, Junio Endrick.

A proposta de gravar o DVD surgiu depois do show realizado em abril de 2017. “A Orquestra de Câmara traz ao Vale do Aço um reencontro de amigos. Os fãs da Orquestra e de Paulinho Pedra Azul podem esperar uma noite rica de emoções, de sorrisos nos rostos e boa música. Encontro esse que ficará registrado em DVD”, afirma o maestro Vinícius Saturnino.

A previsão de lançamento do DVD é em junho de 2019. A Orquestra de Câmara do Vale do Aço conta com o apoio do Instituto Cultural Usiminas na realização de eventos e, neste ano, os ensaios semanais dos músicos ocorrem nas dependências do Centro Cultural Usiminas.