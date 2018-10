PMI BUSCA PARCERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS VIA PPP

Momentos de rica interação marcaram, na manhã desta sexta-feira (26), o encerramento da série de encontros do prefeito de Ipatinga Nardyello Rocha, com funcionários de carreira das secretarias municipais. O último contato do chefe do Executivo com a categoria, como parte da programação da Semana do Servidor, levou à sala de reuniões de seu gabinete 30 trabalhadores lotados nas pastas de Administração, Segurança e Convivência Cidadã, Saúde, Educação e Serviços Urbanos e Meio Ambiente. E foram muitas as perguntas formuladas ao prefeito, que respondeu a todas elas sem nenhuma restrição.

Entre os vários funcionários presentes, aproveitaram o espaço aberto para questionamentos o auxiliar administrativo do Serviço de Autorização Médica (SAM), Breno Ávila, quanto a melhorias previstas para a repartição, e Priscila, servidora do Procon, que pediu uma atenção especial do prefeito para fortalecer ainda mais o órgão de defesa do consumidor.

O prefeito revelou durante a reunião que vem procurando estruturar a administração para a viabilização de Parcerias Público-Privadas (PPP’s), visualizando possibilidades para a implantação de uma nova estação rodoviária e também um mercado municipal. Ainda, falou da qualificação de equipes dentro do corpo técnico do governo para desenvolvimento de projetos que proporcionem ao município, entre outros aportes financeiros, a captação do ICMS Ecológico. “Apenas nesta área, a cidade tem perdido recursos da ordem de R$ 18 milhões”, finalizou.