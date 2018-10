PMI ESCLARECE INVERDADES SOBRE ATENDIMENTO NA UPA

A Prefeitura de Ipatinga esclarece a população sobre uma fake news de um membro de sindicato de classe de Ipatinga, disseminada ostensivamente em redes sociais, desde a madrugada desta quinta-feira (11), e relacionada com o atendimento prestado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipatinga.

A administração municipal cita que:

1 – É inverídica a alegação de “situação caótica” na UPA, uma vez que a estrutura de atendimento na Unidade, no dia e horário expostos, correspondia aos padrões técnicos exigidos e estava compatível com a demanda: 16 técnicos e quatro enfermeiros mobilizados no plantão, além de cinco médicos, sendo três clínicos e dois cirurgiões;

2 – Em relação à suspensão temporária do atendimento do “Corujão” – levianamente citada como Extinção –, como a Administração municipal já tem comunicado à sociedade, de forma bem transparente, a interrupção se deve à criminosa retenção de recursos destinados à saúde pelo Governo do Estado, hoje na ordem de R$ 75 milhões;

3 – A convocação, pelo governo municipal, de profissionais aprovados em concursos e processos seletivos, obedece à disponibilidade financeira e os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante ressaltar que, somente no período de maio a setembro de 2018, foram convocados e admitidos pela atual gestão 96 técnicos de enfermagem e 27 médicos, número que supera o registrado nos últimos três anos;

4 – O governo municipal reafirma que tem cumprido, religiosamente em dia, todos os seus compromissos com os servidores municipais, no que tange ao pagamento dos salários e férias atuais, inclusive tendo antecipado no mês de julho, para toda a categoria, o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Ressalte-se ainda que, respeitosa e democraticamente, os sindicatos têm sido recebidos pela Administração para dialogar sobre os interesses da categoria;

5 – É irresponsável a alegação de que os postos de saúde não estariam recebendo investimentos, comprometendo os serviços de atenção básica à população. Todas as equipes das Unidades Básicas de Saúde estão completas. Mais: foi implantado, no mês de setembro, o projeto de fortalecimento das UBS’s com o objetivo de ampliação do número de consultas ofertadas e a introdução de novos protocolos de atendimento. A alegação de falta de investimentos na estrutura física das Unidades não se sustenta. Serão entregues nos próximos dias duas novas UBS’s, uma no Bom Jardim e outra no bairro Nova Esperança. Ainda este ano, será iniciada a construção da nova UBS do bairro Jardim Panorama;

6 – A Administração municipal lamenta profundamente a tentativa irresponsável de manipulação da opinião pública por pessoa destituída de qualquer conhecimento técnico na área médica, causando pânico e aumentando o risco de complicações clínicas aos pacientes que, com naturais fragilidades, se socorrem da rede municipal. Importante acrescentar que o diretor sindical em questão investiu-se de autoridade que não tinha para, inconsequentemente, determinar medidas de restrição de atendimentos que só poderiam ser tomadas pelo profissional legalmente nomeado para tais atribuições.

7 – O governo municipal adotará as medidas administrativas e disciplinares que o caso requer.