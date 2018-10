PMI INICIA CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA NO BAIRRO BOM RETIRO

A Prefeitura de Ipatinga lançou na manhã desta quarta-feira (17), as obras da rotatória que será construída na confluência de três avenidas: Fernando de Noronha e Pero Vaz de Caminha, no bairro Bom Retiro, e Paladium, no bairro Imbaúbas. As intervenções são desenvolvidas em conjunto com a WE Construtora, que oferece compensação à comunidade em função de impactos no tráfego gerados por empreendimento que executa na região. A previsão é de que as melhorias sejam concluídas dentro dos próximos 35 dias.

O chefe do Executivo explicou que, como aconteceu recentemente na entrada do bairro Cidade Nobre, a Administração municipal atua para desafogar o trânsito na localidade, sobretudo em horários de pico. O corredor de trânsito também é bastante impactado pela movimentação de funcionários e prestadores de serviços entrando e saindo de portaria da Usiminas, usuários da unidade 2 do Hospital Márcio Cunha e estudantes que frequentam o campus do Unileste que fica nas proximidades.

O prefeito Nardyello Rocha lembrou que a frota de veículos em Ipatinga já atinge hoje aproximadamente 150 mil unidades, sem contar o volume flutuante. “Uma das grandes preocupações nossas é o excesso de semáforo que temos. É certo que eles foram instalados como necessária medida de segurança, mas com o crescimento da frota em determinados pontos eles funcionam como fator de retenção, sem cumprirem a finalidade principal de ordenar o fluxo”, explicou.

OUTRAS AÇÕES

O prefeito lembrou que outras ações semelhantes foram executadas na cidade, como a recém-inaugurada rotatória do bairro Cidade Nobre e as intervenções em trechos urbanos da BR-381 nas proximidades do bairro Ferroviários, da estação ferroviária e do escritório central da Usiminas. “A atuação do governo é resposta para inúmeras demandas da comunidade, muitas delas levadas até nós por vereadores de nossa base”, acrescentou.

Ao anunciar as obras, o Executivo também fez menção do envolvimento da WE Construtora na operacionalização do projeto da rotatória. “Cada vez mais, queremos contar com a participação da iniciativa privada na busca de soluções para problemas que afetam a coletividade. A diversificação e multiplicação do comércio e empreendimentos imobiliários, por exemplo, sobrecarrega naturalmente a estrutura viária urbana. Queremos que os empresários da cidade ganhem dinheiro, desejamos que prosperem, porque quanto mais crescem também geram emprego e renda, mas eles precisam dar outras contrapartidas à população. Felizmente, temos encontrado parceiros sensíveis”, finalizou Nardyello Rocha.

EXECUÇÃO

Para atender ao novo traçado da rotatória, funcionários da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) iniciaram os trabalhos de demarcação, podas de árvore e remoção de um poste de iluminação já nesta quarta-feira (17). De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, Tayrone Lagares, a rotatória terá 40 metros de diâmetro. “O controle semafórico será eliminado e, para compor o arco viário, ampliaremos o canteiro central da avenida Fernando de Noronha na convergência com as outras vias. Com isso, esperamos aliviar a retenção de veículos”, sintetizou.