PMI OFERECE EXAMES PREVENTIVOS EM MUTIRÃO NESTE SÁBADO

Dentro da programação ‘Outubro Rosa’ desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oito Unidades Básicas de Saúde de Ipatinga estarão abertas neste sábado (18), de 7 às 17h, para a realização do mutirão de preventivo e autoexame da mama. As UBS’s ainda irão realizar o teste rápido para a identificação de sífilis, HIV, Hepatites B e C.

Durante toda a semana os postos de saúde desenvolveram diversas programações voltadas para as mulheres, como consultas médicas, palestras, dinâmicas de grupo, oficinas de beleza e atividades físicas. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Estarão abertas neste sábado as unidades de saúde dos bairros Cidade Nobre (UISA), Veneza, Parque das Águas, Vila Formosa, Bom Jardim I e II, Jardim Panorama, Bom Retiro e Bethânia. A Secretaria de Saúde espera fazer 550 preventivos durante o mutirão. Algumas unidades ainda irão oferecer atendimento odontológico para as mulheres que marcaram a consulta com antecedência, consultas com nutricionistas e clínica médica.

CORRIDA

Além dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde, a Prefeitura de Ipatinga promove pela primeira vez, também neste sábado, a Corrida ‘Outubro Rosa’, no Parque Ipanema. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, contando ainda com o apoio da Liga de Desportos de Ipatinga (LDI) e Fundação São Francisco Xavier (FSFX).

Cerca de 300 mulheres acima de 18 anos foram inscritas para a corrida, que terá um percurso de 1,7 Km. Antes de começarem a prova, elas irão fazer exercícios de alongamento com educadores físicos da prefeitura. A largada está marcada para as 9h e ao fim da corrida todas as participantes irão receber medalhas. Os três primeiros colocados terão premiação especial.

ORIENTAÇÕES

Atrás do Teatro de Arena do Parque Ipanema, próximo ao galpão principal, equipes de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, em parceira com o Grupo Se Toque, estarão disponíveis para repassar informações importantes sobre a saúde da mulher, as principais doenças que acometem o sexo feminino e as formas de prevenção.