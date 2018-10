PMI PLANEJA NOVA ROTATÓRIA PARA O BAIRRO BETHÂNIA

Uma nova intervenção voltada para a eliminação de gargalos viários na área urbana de Ipatinga, visando proporcionar maior fluidez ao trânsito, será executada pela Prefeitura no cruzamento das avenidas Alberto Giovannini e José Assis de Vasconcelos, no bairro Bethânia. O local foi visitado no início da noite de quarta-feira (24) pelo prefeito Nardyello Rocha, acompanhado de equipe técnica da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma). As primeiras simulações já estão sendo feitas para definição do arco de uma rotatória a ser construída na região.

O chefe do Executivo explicou que, como aconteceu recentemente na entrada do bairro Cidade Nobre e agora está sendo realizado no bairro Bom Retiro, a Administração municipal atua para desafogar o trânsito na localidade, sobretudo em horários de pico. Entre outros fatores, o corredor de tráfego também é bastante impactado pela movimentação de funcionários do comércio local, moradores e estudantes que freqüentam o campus da Faculdade Única, que fica nas proximidades.

O prefeito Nardyello Rocha lembrou que a frota de veículos em Ipatinga já atinge hoje aproximadamente 150 mil unidades, sem contar o volume flutuante.

“É preocupante o número de acidentes registrados nesta região do Bethânia. Por isso a construção dessa rotatória é uma necessidade antiga da comunidade. Esse local é de intensa movimentação para quem precisa seguir para o bairro Canaã e para a cidade de Santana do Paraíso, sendo que no horário de pico torna-se difícil também a travessia de pedestres”, observou.

De acordo com o prefeito, as obras da nova rotatória serão iniciadas logo após o fim das intervenções que já estão sendo feitas nas imediações do centro comercial do bairro Bom Retiro e entrada para o bairro Imbaúbas.

SIMULAÇÃO

Para instrumentalizar o planejamento da rotatória, funcionários da Sesuma realizaram a demarcação do local no horário de maior fluxo de carros no bairro, entre 17h e 19h.

“Escolhemos esse intervalo de tempo porque estudos demonstram que este é o momento de maior movimento de pessoas e circulação de veículos nas imediações. O horário é o mais adequado para testar as mudanças”, explicou Nardyello.

O diretor do Departamento de Trânsito, Tayrone Lagares, explicou que foram feitas duas medições para definição de qual seria o tamanho ideal para a construção da nova rotatória.

“Definimos que a rotatória terá 28 metros de diâmetro, porque entendemos que se ela ficasse maior as saídas das demais ruas ficariam estreitas e atrapalharia de qualquer maneira o fluxo”, detalhou.