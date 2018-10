O pré-lançamento do Ipatinga Gourmet acontece nesta quarta-feira (31), no Centro Comercial do bairro Cariru em Ipatinga, a partir das 20h. O festival gastronômico que entra em sua quarta edição, é um prato cheio para quem gosta de degustar um bom prato e se deliciar com uma boa programação cultural.

Segundo o chef Jason Vasconcelos, proprietário da casa e curador do Ipatinga Gourmet, o evento é como os pratos de entrada que abrem o apetite e preparam o paladar para a refeição principal. “É um convite para a degustação das iguarias que virão por aí valorizando os sabores tão ricos, diversos, originais de Minas e que nos une”, comenta Jason, indagando em seguida “quem é que nunca se reuniu com os amigos para saborear um frango com quiabo”.

DOMINGO NO PARQUE

O Ipatinga Gourmet será aberto às 12h do próximo dia 4/11, com o Domingo no Parque, no Parque Ipanema.

Durante o evento, o público poderá degustar pratos elaborados especialmente para o festival por oito chefs do Vale do Aço. Ao todo, oito empreendimentos participarão do evento, entre barracas e food trucks. As bandas Gertrudes e Cumpadre Nestor serão as atrações musicais do Domingo no Parque.

OFICINAS

Na programação do Ipatinga Gourmet, que vai até o dia 11 de novembro, também constam oficinas de gastronomia e oficinas tecnológicas. As aulas acontecerão na Cozinha do Hipermercado Consul e no Sebrae.

Nos dias 10 e 11 de novembro, o Ipatinga Gourmet ganha espaço no Cariru Tênis Clube com oficina de degustação de vinhos, em parceria com a Grampian.

Show musicais com o Choro do Vale e o grupo NegÔ temperam a programação do sábado, com início agendado para 12h e término às 18h. No domingo, o Ipatinga Gourmet coloca em cena shows musicais com o grupo Curimã e com a banda Secos & Afinidades.

QUIABO COM BATATA

Quiabo e batata, que figuram entre os alimentos mais amados dos mineiros, são os ingredientes básicos que vão compor todos os pratos do Ipatinga Gourmet, entre os quais, releituras de receitas tradicionais, “numa busca por explorar a pluralidade de sabores típicos de Minas”, comenta Leila Cunha, que assina a produção do Festival.

Em sua quarta edição, o Ipatinga Gourmet já se firmou como importante destino turístico do Vale do Aço. “O evento, que sempre associa a gastronomia à cultura, à arte, às nossas tradições, valoriza os nossos chefs e a nossa agricultura, um dos nossos principais objetivos. O Ipatinga Gourmet fomenta a nossa economia e estimula encontros, como aqueles que a gente ama tanto promovidos em nossas cozinhas, nas varandas das nossas casas, nas casas das nossas famílias e amigos”, sublinha Leila.

O Ipatinga Gourmet é uma realização da Fino Trato e do Sebrae. O festival gastronômico conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Ipatinga, Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Brüder, Cenibra, Phrase, Usiminas, Inter TV dos Vales, Mill estruturas para eventos e Porto Seguro.