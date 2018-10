PREFEITURA DE TIMÓTEO DIVULGA GABARITOS DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

Os candidatos inscritos no processo de eleição de diretores e vice-diretores das escolas municipais de Timóteo, participaram das provas de certificação realizadas no sábado (27) nas dependências do Cefet/MG. As provas foram realizadas pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), ligada a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atendendo o processo de certificação previsto em edital.

O prefeito Douglas Willkys, e o vice-prefeito e secretário de Educação de Timóteo, José Vespasiano Cassemiro, estiveram no local das provas, acompanhando a realização do processo de certificação. “Este é mais um passo para a viabilização da eleição para diretores e vice-diretores, que garante o retorno de uma conquista da área de educação”, destacou Douglas Willkys, parabenizando a atuação do vice-prefeito em prol dessa proposta que representa uma reivindicação da comunidade escolar.

O gabarito oficial das provas foi divulgado nesta segunda-feira (29), podendo ser acessado pelo link da Fundep http://www.gestaodeconcursos.com.br/site/site/DetalheConcurso.aspx?CodigoConcurso=1266.

Os recursos contra o gabarito podem ser realizados nos dias 30 e 31 de outubro. A divulgação do resultado dos recursos contra o gabarito será feita no dia 13 de novembro e a divulgação do resultado final acontecerá no dia 14 de novembro. A eleição para diretores e vices das escolas municipais está marcada para o dia 9 de novembro.