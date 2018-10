PRESIDENTE DA USIMINAS FAZ PALESTRA NA ABERJE

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, foi o convidado da mais recente edição do LiderCom – CEOs, uma iniciativa da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) ocorrida hoje (3) na sede da entidade, em São Paulo. Cerca de 40 líderes das áreas de comunicação das principais empresas do Brasil participaram do evento.

Na palestra do presidente da Usiminas, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer os desafios recentes enfrentados pela companhia e debater com o executivo, o papel estratégico da Comunicação no reposicionamento e na construção do futuro da Usiminas. Leite ressaltou a Comunicação como uma das cinco alavancas indispensáveis na gestão das companhias, por sua atuação junto às pessoas e capacidade de agregar valor a uma empresa. Presente ao evento, a gerente geral de Comunicação Corporativa da Usiminas, Ana Gabriela Dias Cardoso, destacou a importância do apoio da alta liderança para que a comunicação traga os resultados desejados e atue de forma alinhada aos objetivos estratégico das empresas.

O diretor-geral da Aberje, Hamilton dos Santos, foi o anfitrião do encontro e ressaltou o nível elevado dos debates e do conteúdo tratado. “Tivemos um momento ímpar e pudemos observar a valorização cada vez maior da Comunicação nas empresas”, avalia.

O LiderCom é um grupo formado por lideranças de comunicação de todo o país e recebe regularmente os CEOs (Chief Executive Officer) de grandes corporações para discutir temas ligados à área de Comunicação. O objetivo do grupo é discutir e difundir, em um contexto de transformação, o papel da comunicação nas organizações e suas premissas éticas, produzindo conteúdos referenciais e conexões entre seus membros.

Além de presidente da Usiminas, Leite lidera também o Conselho do Instituto Aço Brasil e integra o Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM).