PRIMEIRA ‘CORRIDA DO AÇO’ ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Estão abertas as inscrições para a primeira edição da Corrida do Aço, que acontecerá no próximo dia 27 de outubro, em Ipatinga. O evento oferecerá aos participantes duas variações de percurso: 5 km – com a opção de corrida ou caminhada – e a corrida de 10 km. A largada será às 8h30 no bairro Bom Retiro e os dois percursos preveem a passagem pela área interna da Usina de Ipatinga, que abre suas portas durante a celebração de seus 56 anos de operação para comemorar a data junto aos colaboradores, familiares e a comunidade.

A Corrida do Aço é realizada pelo Instituto Brasil Igualdade Social (Ibis), em parceria com a Pace 3 Eventos Esportivos e tem patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. O evento também conta com apoio do Instituto Cultural Usiminas, da Fundação São Francisco Xavier, Usisaúde e da Prefeitura de Ipatinga.

A participação é gratuita, mediante a doação de uma lata de leite em pó ou um pacote de fralda infantil (tamanho M ou G), que deverão ser entregues no momento da retirada da camisa, chip de cronometragem e número de inscrição no dia 25 de outubro. Os itens arrecadados serão revertidos para instituições sociais da região do Vale do Aço.

As vagas são limitadas e as inscrições deverão ser realizadas até o dia 22 de outubro, exclusivamente pelo site oficial, onde os participantes também encontram todas informações sobre o evento: www.corridadoacoipatinga.com.br. Vale ressaltar que somente maiores de 18 anos podem se inscrever para a corrida de 10 km, já para a caminhada ou corrida no percurso de 5 Km não há restrição de idade para a participação.

PERCURSOS

A concentração para a prova iniciará às 7h30, na avenida Pero Vaz de Caminha, no Bom Retiro. Os corredores farão parte do percurso na mesma via pública e o restante dentro unidade siderúrgica da Usiminas, com destaque para passagem pela avenida Cinco, a principal dentro da área industrial, e ao redor Lagoa da Anta (10 Km), o reservatório de água da usina. A cerimônia de premiação dos vencedores será realizada às 10h30.