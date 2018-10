PROPAGANDA EM ESCOLAS PÚBLICAS AFRONTA LEI ELEITORAL EM IPATINGA

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), entidade representativa de funcionários das escolas públicas brasileiras, afixou cartazes de cunho político com acusações ao candidato Jair Bolsonaro (PSL) e apoio a Fernando Haddad (PT) em algumas unidades da rede municipal de ensino de Ipatinga. Também foi registrado nas escolas a distribuição do jornal “Brasil de Fato”, com o mesmo conteúdo. Ação constitui-se num flagrante desrespeito à Lei Eleitoral brasileira.

Segundo o Cartório Eleitoral de Ipatinga, as escolas da rede municipal são consideradas bens públicos e a Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997 deixa claro a irregularidade. O seu artigo 37 dispõe que os bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.

Procurada pela reportagem do CARTA DE NOTÍCIAS, a Prefeitura Municipal de Ipatinga deixou claro que não apoia e nunca autorizou estes atos. Segundo a Coordenadoria de Comunicação Social da prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação já está tomando providências para apuração dos fatos.

As denúncias deste crime eleitoral podem ser feitas ao Ministério Público Eleitoral ou no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG). O ideal é que a queixa seja acompanhada de fotografia da propaganda não autorizada.

Serviço:

Para denúncias online, acesse: http://www.tre-mg.jus.br/