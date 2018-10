RESULTADO DAS ELEIÇÕES SURPREENDE BRASILEIROS

As pesquisas eleitorais divulgadas pelos principais institutos do país, como Ibope e Datafolha, soaram totalmente contraditórias após a contagem final dos votos neste domingo (7). Um dos destaques notórios é a enorme distância apresentada entre os candidatos à Presidência do Brasil: Jair Messias Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

Ao contrário do que indicavam as pesquisas, em 98% do total de urnas apuradas, o candidato Jair Messias Bolsonaro (PSL) obteve 46,5% dos votos válidos. Não foi diferente do que vimos durante a campanha em boa parte do país pró-Bolsonaro, confirmando uma grande votação neste domingo. Em segundo lugar, Fernando Haddad (PT) obteve 28,7% dos votos válidos.

MINAS GERAIS

Outro resultado surpreendente foi na disputa pelo governo de Minas Gerais, em que o candidato Romeu Zema (Novo), que ocupava o terceiro lugar segundo as pesquisas, obteve 42,9% – 4.109.127 dos votos válidos e irá brigar no segundo turno com Antônio Anastasia (PSDB) que teve 29,04% – 2.781.310 dos votos, esses resultados foram obtidos em 99% das urnas apuradas.

A disputa em Minas Gerais para o Senado Federal foi outro cenário no qual as pesquisas não retrataram o resultado final. Dilma Roussef (PT) que aparecia em primeiro lugar, acabou em quarto lugar. Os mineiros elegeram para o senado, Rodrigo Pachego (DEM) e Carlos Viana (PHS).