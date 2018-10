SAMU INAUGURA BASE NO SHOPPING DO VALE DO AÇO

A Prefeitura de Ipatinga inaugurou, na tarde desta segunda-feira (15), a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Shopping do Vale do Aço. O apoio do Samu funcionava na sede do batalhão do Corpo de Bombeiros, no Centro, e foi transferido com o objetivo de melhorar o atendimento à população. O lançamento da nova base contou com a presença do prefeito Nardyello Rocha e várias outras autoridades políticas, além de servidores ligados à área de saúde.

A base do Samu funciona em uma ampla sala cedida pelo centro de compras. O espaço fica nas proximidades da portaria central do estabelecimento. Uma ambulância da categoria USB (Unidade de Suporte Básica), composta por uma equipe de condutor socorrista, um enfermeiro e um técnico, ficará 24 horas à disposição, em estacionamento reservado exclusivamente para o Samu.

Além do novo posto no Shopping, Ipatinga possui outras duas bases, fixadas nos bairros Cidade Nobre e Bethânia. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Érica Dias Souza Lopes, cada apoio realiza em média 250 atendimentos/mês e a intenção do atual governo é diminuir o tempo-resposta para as demandas, representando maior eficiência no salvamento de vidas. “A transferência da base do Corpo de Bombeiros para o Shopping foi pensada estrategicamente, já que o estabelecimento fica em uma região que pode atender mais bairros, além de ficar junto a uma das rodovias que cortam Ipatinga, também um local com certa frequência de acidentes”, explicou.

ABRANGÊNCIA

Os bairros que serão diretamente beneficiados com a base do Samu no Shopping do Vale do Aço são: Bom Retiro, Horto, Das Águas, Bela Vista, Veneza, Novo Cruzeiro e Bom Jardim. Mas segundo o diretor do Samu, Dierry Nilton, a ambulância poderá ser designada também para outras localidades, dependendo da necessidade. “A central de chamadas fica localizada na base do bairro Cidade Nobre. Quando houver o acionamento, o médico vai fazer a triagem e, conforme a gravidade, vai decidir se manda uma Unidade de Suporte Básica ou Avançada. Todos os apoios possuem um equipamento de rádio para comunicação”, esclarece.

O prefeito Nardyello Rocha ressaltou que a base implantada no Shopping do Vale do Aço não possui nenhum custo para o município. “Como vivemos um quadro de escassez de recursos, procuramos lançar mão de parceiros, e é bom lembrar que apesar do Estado estar devendo para Ipatinga R$ 73 milhões somente na área da saúde, nós não nos quedamos às dificuldades. Nosso objetivo é a descentralização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, visando torná-lo mais rápido para atender com eficiência o maior número de pessoas possível”, finalizou o gestor público.