SEBRAE PROMOVE SHARK TANK NO VALE DO AÇO

No dia 3 de novembro, Ipatinga recebe o Festival Effectuation: o empreendedorismo para criar o futuro, evento promovido pelo Sebrae Minas dentro da Semana Global do Empreendedorismo, que ocorre no país inteiro de 5 a 9 de novembro. O destaque do festival é o Shark Tank no Vale do Aço, atividade na qual os participantes terão a oportunidade de apresentar seus projetos ou ideias para três “tubarões” da região. O evento conta, ainda, com a presença de Camila Farani, premiada como Melhor Investidora-Anjo no Startup Awards 2016 e sócia-fundadora da G2 Capital, uma butique de investimentos em empresas de tecnologia. O festival ocorre no Food Park Vale do Aço e as inscrições devem ser feitas no site da Sympla.

Na palestra “Como me tornei um tubarão”, Camila narra sua trajetória até os dias de hoje e conta como seus erros e acertos a transformaram. Ela irá retratar como o poder de uma mente empreendedora pode criar hábitos e desenvolver ações que ajudam as pessoas a tirarem suas ideias da cabeça. A ação ocorre das 9h às 12h.

Ainda na programação, das 13h às 16h, ocorre a oficina “Vai lá e faz”, com a equipe da Escola de Atividades Criativas Perestroika. A atividade “mão na massa” ajudará o empreendedor a descobrir como viver dos seus talentos, a construir uma visão, uma postura sólida e a empreender com significado.

O tema deste festival foi inspirado no trabalho de Sara Sarasvathy, professora da Universidade de Virgínia (EUA) que defende a ideia de que como uma pessoa ‘Causal’ (o modelo padrão do mundo dos negócios) e uma ‘Effectual’ veem o futuro de forma diferente. Para Sara, o ‘Causal’ pensa: como sou eu quem decide o caminho para o futuro, eu posso prevê-lo; já o pensamento do ‘Effectual’ é: como sou eu quem constrói o futuro, então, eu não preciso prevê-lo. O método criado pela professora ensina que qualquer pessoa pode empreender ao começar respondendo apenas três perguntas: o que eu sei fazer?, o que eu tenho hoje? e quem eu conheço?

O Festival Effectuation ocorre das 8h30 às 16h e conta, ainda, com o momento Desapega, no qual os participantes podem levar um livro que gostam muito e trocar com alguém que também adora se desapegar de boas histórias.

Serviço:

Festival Effectuation: o empreendedorismo para criar o futuro

Data: 03 de novembro de 2018

Horário: 8h30 às 16h

Local: Food Park Vale do Aço

Inscrições: http://bit.ly/sharktank_valedoaco

Informações: (31) 3830-3300