SHOPPING VALE DO AÇO REALIZA FEIRA DE ADOÇÃO NESTE SÁBADO

Neste sábado (6), no Shopping Vale do Aço, das 10h às 16h será realizada mais uma Feira de Adoção de Cães e Gatos, uma parceria entre o Shopping e a ONG Meu Amigo Cão. O evento é garantido no calendário do Mall e mensalmente ajuda cães e gatos a encontrarem suas famílias.

Localizada na Portaria 3 do Shopping Vale do Aço, a Feira conta com todo suporte aos interessados em levar um amigo para casa. Voluntários do MAC ficam à disposição dos visitantes oferecendo as primeiras orientações da adoção e contando a história de resgaste dos animais. Os cães e gatos, filhotes ou adultos, passam pelo veterinário, vacina, vermifugação e também de castração ou com o procedimento agendado. Além disso, graças a uma parceria com a marca de ração Quatree, quem adota um animalzinho ganha um pacote de ração.

RECOMEÇO

Catrina, como foi carinhosamente batizada pelos voluntários do MAC, foi abandonada na zoonose de Ipatinga pelo seu antigo dono ao descobrir que a cadelinha tem leishmaniose. A doença, que não tem cura, é tratável e o animal com tratamento completo não transmite a doença e pode ter uma vida saudável. Catrina é uma cadelinha idosa, com cerca de oito anos de idade, e sua vida poderia ter terminado ali, não fosse o encontro com a veterinária Shara que a resgatou. Depois disso, foram alguns meses de tratamento até ela estar pronta pra adoção.

A protetora responsável por Catrina, Flávia Furlan Parreira Pilhalarmi, conta que é muito importante oferecer uma segunda chance a esses animais. “Temos que dar a eles a chance de reviver, com tratamentos, amor e famílias responsáveis que os trate com dignidade e respeito. Esse é o nosso objetivo, quando resgatamos esses seres tão indefesos”, disse. Catrina foi adotada há cerca de 20 dias e agora vive em um lar.