SINDIVEST REALIZA PALESTRA OUTONO/INVERNO 2019

O Sindicato das Indústrias do Vestuário – Sindivest MG Delegacia Vale do Aço, em parceria com o Senai Modatec, promove na próxima terça-feira (23), às 19h, no auditório da Fiemg, em Ipatinga, o Roda Moda com o tema “Tendências e Comportamento – Outono/Inverno 2019”.

Para abordar o assunto, Amanda Leão, bacharel em Design de Moda, trará os principais pontos da estação Outono/Inverno 2019, com análises sobre as tendências das semanas de moda internacionais para o mercado brasileiro organizadas em formas e estilo, materiais, detalhes e aviamentos, estampas e cores.

De acordo com a delegada do Sindivest Vale do Aço, Maria Aparecida Temponi, o objetivo da palestra é apresentar novas tendências de mercado. “O IV Encontro da Cadeia Produtiva do Negócio da Moda vai inspirar os varejistas e confecções do vestuário para que os mesmos consigam captar e transmitir valores essenciais ao seu consumidor, fundamental para obter sucesso em suas vendas”, destaca.

O Senai Modatec é um dos mais importantes centros de formação profissional, prestação de serviços e consultorias do estado para o setor do vestuário. Possui estrutura fabril para treinamento de profissionais de confecção e acervo bibliográfico de confecção, moda e mercado. Além disso, presta serviços de consultoria para montagem de indústria de confecção, calçados e bolsas em todo seu processo fabril, bem como, a melhoria de processos produtivos e desenvolvimento de produto.

Vale ressaltar que o evento é gratuito e as vagas limitadas. Inscrições pelo Sympla através do link https://www.sympla.com.br/roda-moda—tendencias-e-comportamento__379758

Mais informações pelo telefone 3824-2743 ou email sindvestva@fiemg.com.br