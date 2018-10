SINPAVA PROMOVE CURSO DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA

O Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Alimentação, Panificação, Confeitaria e de Massas Alimentícias do Vale do Aço (Sinpava

), em parceria com o Senai MG, está oferecendo aos seus associados do dia 22 de outubro a 21 de novembro, o curso de panificação e de confeitaria.

“O objetivo dos cursos é oferecer conceitos técnicos e reforçar as práticas de produção, fortalecendo a formação dos profissionais do setor”, destaca o presidente do Sinpava, Fabrício Lara.

Vale destacar que as aulas estão sendo ministradas na Unidade Móvel de Panificação e Confeitaria, no Centro Integrado Sesi-Senai-Fiemg, em Ipatinga. As turmas foram divididas em dois turnos, com 4 horas diárias de duração, totalizando 80 horas de curso.

“Essa parceria com a Unidade Móvel de Panificação e Confeitaria, contribuirá para a aprendizagem teórica e prática por meio de práticas de fabricação, função dos principais ingredientes, além da produção de massas, manuseio de utensílios, modelagem, elaboração de recheios e coberturas”, reforça.