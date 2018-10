TIMÓTEO PROMOVE SIMPÓSIO SOBRE HEPATITES VIRAIS

A Secretaria Municipal da Saúde de Timóteo, abriu na tarde desta terça-feira (16), o Simpósio de diagnóstico Precoce das Hepatites Virais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município – A estratégia ideal para o tratamento e a cura. Realizado no auditório do Paço Municipal, o evento terá prosseguimento na quinta-feira (18), a partir das 14 horas.

Voltado para médicos, enfermeiros e dentistas da rede pública municipal de Saúde, o simpósio abrangerá cerca de 60 profissionais da saúde e tem como ênfase a orientação sobre a necessidade de solicitarem aos usuários para realizarem os exames HBSag e HCV, que possibilitam a detecção das doenças.

A capacitação é organizada pelo Centro de Promoção à Saúde, através do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) / Programa Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) / AIDS. Na ocasião, foram distribuídos aos profissionais panfletos sobre hepatites B e C e sobre Prevenção Combinada – estratégia que conjuga intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais, aplicadas no nível dos indivíduos e dos grupos sociais a que pertencem mediante ao repasse de informações.

A médica infectologista Carmelinda Lobato ministrou a palestra sobre o tema do simpósio. De acordo com a infectologista, desde 2016, o Conselho Federal de Medicina recomenda aos médicos a solicitação de exames para diagnóstico das hepatites virais.

“O município de Timóteo preocupado com a realidade de subnotificações de casos existentes no país, quer estimular os profissionais de saúde a adotarem esse procedimento. Ao mesmo tempo, a população pode requerer dos médicos o pedido desses exames, uma vez que o município fornece gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, fornece o tratamento e os especialistas”, defende Lobato. Ela explica que a hepatite é uma doença silenciosa que pode levar de 10 a 20 anos para apresentar sintomas.

Desde 1992, o Ministério da Saúde fornece a vacina contra Hepatite B, que faz parte do calendário de vacinação.. As gestantes são imunizadas no pré-natal e as crianças recém-nascidas também são vacinadas. A recomendação de fazer os exames é voltada para a população em geral. Quem não tomou a vacina, deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para se imunizar.