TIMÓTEO REALIZA DEZENAS DE CIRURGIAS DE CATARATA

A Prefeitura de Timóteo promoveu no sábado (13), um mutirão de cirurgias de catarata. Ao todo, 40 pacientes foram submetidos à cirurgia realizada ao longo de todo o sábado no Hospital e Maternidade Vital Brazil.

De acordo com a coordenadora do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), Amanda Silva Lacerda, o objetivo da secretaria é zerar a quantidade de pessoas que precisam da intervenção. A intenção é realizar todos os meses, cerca de 40 cirurgias até atender toda a demanda existente no município terminar.

Nesse primeiro mutirão, realizado na atual gestão, foram priorizados pacientes idosos, pessoas que aguardavam há até dois anos na fila, além de emergências médicas em oftalmologia. Segundo Amanda, foi feito contato direto com os pacientes por meio da equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF). Entretanto, alguns pacientes não foram localizados, por isso Amanda recomendou que os usuários atualizem os respectivos cadastros na unidade de saúde mais próxima.

Dona Maria das Dores Pereira, 91 anos, foi uma das pacientes beneficiadas com a iniciativa. Ela já havia se submetido à cirurgia do olho esquerdo e nesse mutirão foi o direito a ser submetido à intervenção. “Desta vez foi mais rápido e não precisei esperar tanto tempo”, disse a moradora do bairro Bromélias.

Carlos Nascimento Ferreira, 70 anos, também passou pelo procedimento no olho esquerdo. Ele conta que se deu conta do problema quando foi renovar a sua carteira de habilitação e teve dificuldades, situação que foi resolvida com a cirurgia de catarata.

A professora Nair Simone, 43 anos, também foi ao Hospital Vital Brazil, acompanhando o pai Francisco Polese Júnior, 72 anos, que foi operar o olho esquerdo. Moradora do bairro Santa Cecília, Nair contou que em menos de um mês seu pai já tinha o diagnóstico feito e foi chamado para a cirurgia no último sábado.