ÚLTIMAS VAGAS PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DO AÇO

Com lugar garantido na 1ª Corrida do Aço, muitos seguem na preparação para a prova que acontecerá no próximo dia 27 de outubro, com largada no bairro Bom Retiro e percurso inédito dentro da Usina de Ipatinga. As inscrições continuam abertas com as últimas vagas para toda a comunidade, uma oportunidade para juntar os familiares, amigos e grupos de corredores para participar.

Mesmo quem é colaborador da Usiminas, e contou com um primeiro lote exclusivo, pode inscrever outras pessoas de sua família e amigos nas provas dos 5km (que também pode ser em caminhada) e 10km.

As inscrições são gratuitas, mediante a doação de uma lata de leite em pó ou um pacote de fralda infantil (tamanho M ou G), que deverão ser entregues, no momento da retirada da camisa, chip de cronometragem e número de inscrição, no dia 25 de outubro, das 11h às 20h, no Centro Cultural Usiminas. Os itens arrecadados serão revertidos para instituições sociais da região do Vale do Aço.

Acesse o hotsite oficial e garanta sua vaga: www.corridadoacoipatinga.com.br.