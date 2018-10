“UM DIA NO PARQUE”: EVENTO REÚNE 280 PARTICIPANTES NO PERD

O projeto “Um dia no parque” mobilizou cerca de 280 participantes numa visita monitorada ao Parque Estadual do Rio Doce (Perd), considerado o “pulmão” do Vale do Aço no último sábado (29). Esta foi a terceira edição da atividade realizada pela Rede Ambiental Verde Vida (RAVV), com o objetivo de integrar a comunidade escolar do entorno da reserva ambiental com o bioma Mata Atlântica e contribuir para a percepção de sua importância para a região do Vale do Aço. O evento encerra também a programação do Dia da Árvore do Plano Integrado de Educação Ambiental (PIEA) de Timóteo.

Segundo Jailma Soares, presidente da RAVV, “a ação foi destinada aos estudantes do 6º ao 9º ano, que tiveram a oportunidade de vivenciar a experiência de estarem na maior reserva de mata atlântica de Minas Gerais e participar das atividades lúdicas, desenvolvidas especialmente para tornar esta vivência transformadora, proporcionando muito aprendizado aos participantes”, comenta.

Nesta edição, escolas dos municípios de Bagre, Coronel Fabriciano, Ipatinga e Raul Soares visitaram o mirante, assistiram a uma apresentação sobre o Perd, interagiram com a exposição no centro de visitantes, participaram de duas trilhas interpretativas, de um mini trecking e do desafio ambiental. “Tudo isso foi realizado por meio da cooperação de instituições e voluntários do Vale do Aço que compõem a RAVV”, expõe Jailma Soares.

A ação “Um dia no parque” fez parte de um conjunto de iniciativas desenvolvidas em comemoração ao dia da Árvore a partir do dia 21 de setembro, que incluiu palestra, blitz educativa com distribuição de mudas e plantio das espécies arbóreas ipê e escumilha.

DIA DA ÁRVORE

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera, que começa no dia 23 de setembro no hemisfério Sul.

A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais do planeta. As diversas espécies arbóreas existentes são fundamentais para a vida na terra porque aumentam a umidade do ar, evitam erosões, produzem oxigênio, regulam a temperatura e fornecem sombra, abrigo e alimento. Importantes para a economia as árvores oferecem frutas, madeira, celulose, óleos e ativo utilizados em cosméticos, fármacos e muitos outros produtos.

O PARQUE

O Parque Estadual do Rio Doce está situado na porção sudoeste do Estado, a 248 km de Belo Horizonte, na região do Vale do Aço, inserido nos municípios de Marliéria, Dionísio e Timóteo.

A unidade de conservação abriga a maior floresta tropical de Minas, em seus 35.970 hectares e é a primeira unidade de conservação estadual criada em Minas Gerais. O Decreto Lei nº 1.119, que criou oficialmente o Perd, foi assinado 14 de julho de 1944.