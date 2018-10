UNILESTE CONQUISTA MELHOR ÍNDICE EM EXAME DA OAB

O curso de Direito do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), manteve pela 8ª vez consecutiva, o melhor índice de aprovação no Exame Unificado de Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da região. Os alunos da IES garantiram, na 25ª edição do Exame, a primeira colocação entre todas as Instituições da Região Metropolitana do Vale do Aço.

O pró-reitor acadêmico, Marcelo Vieira Corrêa, considera que o resultado é a consequência do esforço dos estudantes e do uso de metodologias de ensino que priorizam o protagonismo do aluno no seu processo de aprendizagem. “O curso de Direito do Unileste se destaca pelo compromisso em formar profissionais qualificados para o mercado, em todas as suas esferas, possibilitando experiências práticas, alinhadas às teorias aplicadas e à vivência do Direito por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas”, avalia.

A egressa Bruna Vieira dos Reis, que concluiu o curso no primeiro semestre deste ano, ressalta o sentimento de dever cumprido ao conquistar a aprovação na OAB. “É uma alegria enorme e tenho a certeza de ter escolhido a melhor instituição. O Unileste possui professores qualificados e um excelente preparatório para OAB, com simulados desde o começo do curso e o Núcleo de Praticas Jurídicas, que nos leva para realidade da profissão”.

O curso de graduação em Direito da Instituição tem por missão constituir-se no centro de excelência no ensino jurídico nos âmbitos local e regional, formando profissionais com habilidades e competências teórico-práticas, pautados nos princípios da ética e da justiça para a promoção perene da paz social, sem perder de vista a sua condição de pessoa humana.

EXAME DE ORDEM DA OAB

O Exame de Ordem é a avaliação prestada pelo bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. A prova é realizada três vezes por ano e possui duas fases eliminatórias: a primeira é a prova escrita objetiva, com questões sobre temas abordados em todas as disciplinas obrigatórias do curso e a segunda, denominada prova prático-profissional.