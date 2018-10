UNILESTE OFERTA 100 BOLSAS COM DESCONTO DE 50%

O Unileste oferece 100 Bolsas de Estudo com desconto de 50% no valor das mensalidades durante todo o curso, por meio do Programa de Incentivo à Graduação. Os interessados têm até o dia três de fevereiro de 2019 para participar do processo de seleção. Leia o Edital e faça sua inscrição no site da Instituição: unileste.edu.br/bolsas

O benefício é exclusivo para alunos ingressantes da graduação no primeiro semestre de 2019, na modalidade de ensino presencial, que se matricularem no primeiro período do curso. Os participantes devem comprovar renda familiar per capita (por pessoa dentro do grupo familiar) de até dois salários mínimos, e se contemplado com benefício, o estudante deverá constar como aprovado em um dos processos seletivos (vestibular continuado ou aproveitamento da nota do Enem) até o dia 12 de fevereiro.

Uma vez concedida, a Bolsa é válida para todos os períodos subsequentes do curso em que o aluno estiver matriculado, desde que o estudante cumpra exigências legais que vigoram nos editais de renovação, como presença nas aulas e rendimento acima da média de aprovação. As bolsas oferecidas não são de financiamento como o Fies, e sim gratuidades por filantropia, ou seja, uma modalidade na qual não é preciso pagar o valor da bolsa ao final curso.

Leia o Edital e fique por dentro dos critérios de seleção, cronograma, detalhes do benefício, dentre outros. Não há vagas do benefício para o curso de Odontologia. Para todos os outros cursos presenciais há disponibilidade de vagas para a bolsa.

UNILESTE

Com 49 anos percorridos, o Unileste se tornou a maior e melhor Instituição de Ensino Superior do Vale do Aço e um dos melhores Centros Universitários do estado de Minas, de acordo com o MEC, o Ranking do Guia do Estudante e o Ranking Universitário da Folha de São Paulo.

Hoje, com mais de 20 cursos de graduação nas áreas de comunicação, gestão e negócios, saúde, engenharias e educação, a Instituição lança para o primeiro semestre de 2019 mais três cursos: Cinema e Audiovisual (graduação); Estética e Cosmética e Jogos Digitais (cursos tecnólogos). O Unileste ainda oferece cursos de pós-graduação e opções de formação e atualização profissional na modalidade Educação a Distância (EAD).

Com dois campi, Coronel Fabriciano e Ipatinga, a Instituição contempla infraestrutura completa, possui o maior índice de empregabilidade da região e seu corpo docente conta com 83% de mestres e doutores. Além disso, a IES utiliza metodologias de ensino inovadoras e ativas, incentiva a pesquisa, a extensão – hoje com mais de 40 projetos – e programas de intercâmbio universitário.

As inscrições para o Vestibular Unileste 2019 já estão abertas e podem ser feitas por meio do site vestibular.unileste.edu.br. Com o Vestibular Continuado, o candidato escolhe o melhor dia para realizar a prova.