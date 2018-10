UNILESTE REALIZA TALK SHOW DE ODONTOLOGIA

O curso de Odontologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), realiza nesta quinta-feira (25), a primeira edição do Odonto Live – Talk show de Odontologia. O evento acontecerá a partir das 8h30, no Teatro João Paulo II no campus Coronel Fabriciano, e contará com a participação do especialista em endocrinologia e metabologia, Dr. Breno Godinho. O objetivo do talk show é promover um espaço de diálogo em que seja possível relacionar a odontologia com as demais áreas da saúde.

O evento irá abordar as relações entre distúrbios endócrinos e manifestações bucais e será transmitido ao vivo para todos os públicos pelo facebook @unilesteoficial. A coordenadora do curso de Odontologia, Erika Storck, reforça a importância da iniciativa para a interação multidisciplinar e propagação de informações. “O Odonto Live é uma excelente oportunidade de divulgação do conhecimento, atingindo diversas pessoas em diferentes lugares. Alunos, profissionais e a própria comunidade se beneficiarão do programa, já que o tema abordado é de interesse da população”, afirma.

A apresentação do talk show ficará a cargo do também professor do Unileste, André Luiz de Oliveira. Docente da disciplina de Propedêutica Odontológica, André lembra que depois de formado, o profissional irá vivenciar uma série de situações em que será necessário referenciar o paciente para outra área e eventos como esse contribui para essa experiência. “O talk show irá promover o diálogo e transmitir para o aluno a noção tão importante de multidisciplinaridade. Nas próximas edições, nossa ideia é trazer também enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais para que possamos identificar as conexões da odontologia com os demais campos do conhecimento”, aponta.

O convidado, Dr. Breno Godinho, faz questão de enaltecer a relevância da iniciativa para o benefício de todos que acompanharão o talk show. “Essa abordagem multidisciplinar estará diante dos profissionais no dia a dia do consultório na detecção de doenças e no manejo especial de cada uma delas, por isso é tão importante promovê-la”, afirma. Além da conversa, o evento também contará com a apresentação cultural da banda Dente de Leite.

ODONTOLOGIA NO UNILESTE

O curso de Odontologia do Unileste tem como missão a formação profissional generalista e humanista, pautada em princípios éticos, no conhecimento técnico-científico e na responsabilidade sociocultural e ambiental. O curso visa a formação de profissionais críticos, investigativos e atuantes no processo de saúde bucal, em seus diferentes níveis de atenção, que fornecem qualidade na vida às pessoas e grupos.

Serviço:

Odonto Live – Talk Show de Odontologia

Data: 25 de outubro

Horário: 8h30 às 11h

Local: Teatro João Paulo II – Campus de Coronel Fabriciano

Transmissão ao vivo pelo Facebook do Unileste (@unilesteoficial)