UNILESTE RENOVA SELO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste) foi reconhecido, mais uma vez, por suas ações extensionistas em prol do desenvolvimento social da Região Metropolitana do Vale do Aço. A certificação, que pode ser renovada anualmente, foi dada por meio da Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior (ABMES), que concedeu à instituição o selo de “Instituição Socialmente Responsável”. O Selo identifica as instituições que, a partir da educação, geram oportunidades de desenvolvimento social para a população por meio da disseminação do conhecimento e do respeito aos valores culturais da comunidade.

Para o reitor do Unileste, Genésio Zeferino, “a renovação deste selo é a confirmação de que estamos no caminho certo, preocupados com o desenvolvimento regional e propiciando a troca de conhecimentos adquiridos no ensino, na pesquisa e na extensão”, afirma. O reitor ainda reitera que “projetos importantes e significativos têm sido desenvolvidos junto à comunidade e isso intensifica também a formação técnica, humana e social de estudantes e colaboradores da Instituição, além da função social junto a toda nossa região. A interlocução com a sociedade sempre fez parte dos princípios que norteiam a atuação do Centro Universitário”, afirma.

O Unileste mantém a Coordenação de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão, responsável por gerenciar todas as atividades extensionistas e de pesquisa do Centro Universitário. Por meio dela, cinco eixos principais estão ativos quanto à extensão: Ações Educativas em Saúde, Meio Ambiente e Conhecimento Sustentável; Atenção à Criança e Adolescentes; Cultura, Arte e Lazer; Unileste Cidadã e Universidade para a Terceira Idade, que somam juntos 45 projetos ativos no ano de 2018. Dentro de cada um desses eixos, existem projetos em várias áreas do conhecimento que levam à população serviços e atividades que fomentam o desenvolvimento social a partir de práticas focadas na qualidade de vida das pessoas.

O SELO

Desenvolvido pela ABMES, o Selo de Responsabilidade Social (RS), tem a missão de mobilizar e sensibilizar as instituições de ensino a discutir ações e sugerir atividades efetivas com foco no bem-estar social e desenvolvimento sustentável da comunidade na qual está inserida. O selo coroa ações sociais na área da educação, saúde, cultura, meio ambiente, dentre outros, desenvolvidos ao longo de todo o ano. Em sua 14ª edição, mais de 600 instituições de ensino superior do Brasil aderiram à Campanha. O certificado tem validade de um ano: 2018 – 2019.

EXTENSÃO NO UNILESTE

Em 2017, foram desenvolvidos 34 projetos de extensão em diversas áreas do conhecimento que conciliaram atividades acadêmicas e interação com a comunidade. As atividades foram desempenhadas sob a supervisão de 51 professores, auxiliados por mais de 650 estudantes e contou ainda com a colaboração de instituições parceiras. Ao todo, 22.214 pessoas da comunidade foram beneficiadas pelas ações do Unileste. Nesse sentido, as atividades formam processos educativos, culturais e científicos que articulam o ensino, a pesquisa e a extensão de forma indissociável, viabilizando a construção da cidadania dentro e fora do ambiente universitário. Para saber mais sobre os projetos e como fazer parte das ações, acesse o site unileste.edu.br/extensao/participar ou entre em contato pelo telefone: (31) 3846-5515.