COLUNA WILLIAM SALIBA – 24/10/2018

USIMINAS É ELEITA EMPRESA DO ANO DE MINAS GERAIS

A tradicional publicação mineira de economia Mercado Comum premiará a Usiminas como a “Empresa do Ano” e o seu presidente Sergio Leite de Andrade como “Personalidade Empresarial de Minas Gerais”. A siderúrgica e o seu CEO foram alguns dos vencedores do XX Prêmio Desempenho Empresarial: Melhores e Maiores Empresas. A solenidade será realizada amanhã (25), no Espaço Institucional da AC Minas, em Belo Horizonte, reunindo cerca de 300 convidados. O evento é considerado a festa do PIB mineiro ou a noite do ‘Oscar’ de Minas Gerais.

LINKEDIN

Um canal valioso para quem tiver interesse em acompanhar as transformações e tendências do mundo corporativo e da indústria do aço em especial, pelo olhar de uma liderança do setor, já pode ser acessado no Linkedin. O presidente da Usiminas e do Conselho do Instituto Aço Brasil, Sergio Leite, está na plataforma com um artigo recém-publicado tratando do Grupo dos 10. Um time de profissionais multidisciplinares que vem liderando a equipe da Usiminas numa trajetória de grandes mudanças e resultados operacionais e financeiros ascendentes. Para acessar o perfil do executivo basta digitar o nome Sergio Leite de Andrade na barra de buscas da rede ou pelo link https://www.linkedin.com/in/sergioleitedeandrade/.

***

TALENTO ARTÍSTICO

O bioquímico Elias José de Sales Filho, diretor do Laboratório São Sebastião, revelou além do reconhecimento como “Empresário do Ano” o seu talento como fotógrafo, durante a festa dos 60 Anos da Associação Comercial de Coronel Fabriciano (Acicel). Elias apresentou, paralelamente ao evento, a sua exposição fotográfica “Etno – Madagascar”, com 20 registros da vida, paisagens e cultura do povo daquele país, feitos por ele em sua última viagem à grande ilha africana. A mostra fotográfica contou com o design de Guilherme Horta, textos de Márcio Machado e apoio de Fábio Elias. O empresário-fotógrafo se prepara agora para colher imagens em seu próximo projeto internacional, no Nepal e Índia.

***

MEIO SÉCULO

O empresário Fernando Sales da Fonseca está comemorando em 2018 os seus 50 anos de atuação no ramo ótico. Ao lado da sua esposa Fátima Sales da Fonseca, ele dirige o Ponto Optico, em Ipatinga. Para assinalar o marco da sua vida profissional, Fernando distribui um sugestivo clipe dourado para os amigos.

***

GOVERNADORA

Nesta sexta-feira (26) e sábado, os Lions Clubes da Região Metropolitana do Vale do Aço receberão a governadora do Distrito LC12, Léa Burnier Ganime Costa e o seu esposo Sebastião Costa. A governadora será recebida em reunião festiva nesta sexta, na sede do Lions Clube Acesita. No dia seguinte, estará presente nas Olimpíadas Especiais das Apaes Vale do Aço, que serão disputadas na Usipa, em Ipatinga.

***

OLIMPÍADAS ESPECIAIS

Os Lions e Leo Clubes de Ipatinga estão empenhados na realização do jantar beneficente para cobrir os custos da alimentação dos atletas do atletismo, futsal e natação das Apaes que disputarão as Olimpíadas Especiais Brasil no Vale do Aço. O evento será no próximo dia 31 (quarta-feira), de 19h às 22h, no Ipaminas Esporte Clube. Os ingressos estão sendo vendidos a R$30,00.

***

DUAS DÉCADAS

No ano em que completa 20 anos, o Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, inaugurou no último trimestre mais 10 lojas. Já em sua terceira expansão, o centro de compras gera 3,5 mil empregos divididos entre diretos e indiretos. Sua área de influência comercial engloba 138 municípios (5,7% do PIB do estado) e seu fluxo de visitantes é de 16.000 pessoas/dia.

***

CASA LABORATÓRIO

Comemorando 10 anos de trajetória, o grupo cultural Casa Laboratório inaugurou um novo espaço no Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. Localizado no segundo piso do mall, o espaço contará com oficinas culturais, escola de teatro, escola de dança, acrobacias aéreas, temporadas de espetáculos locais, lançamento de livros, exposições e espetáculos curtos durante a semana, em horário de almoço, além de festivais de música e teatro adulto e infantil.

***

VENDAS

A Associação Comercial e Empresarial de Ipatinga (Aciapi) promove de 29 de outubro a 1º de novembro, o curso “Como vender, conquistar e reter clientes”. O treinamento será ministrado pela consultora empresarial Marilene Vitorino, graduada pelo Unileste em Administração Empreendedora e MBA em Logística Empresarial.

***

ACICEL: 60 ANOS

Autoridades e personalidades da Região Metropolitana do Vale do Aço estiveram presentes na comemoração dos 60 anos da Associação Comercial de Coronel Fabriciano (Acicel-CDL), na última sexta-feira (19), no Espaço Metropolitano. Na solenidade, o presidente da Acicel-CDL, Ismá Canedo entregou a Comenda Padre De Man aos ex-presidentes da Acicel, ao Unileste e aos jornais Diário do Aço e Folha do Comércio. Os empreendedores Ângela Carvalho e Elias José Filho receberam o título de Empresários do Ano.

A seguir, a cobertura fotográfica do evento: