USIMINAS E FSFX INICIAM CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA

Câncer de Mama. Esse é o grande alvo da prevenção durante o Outubro Rosa no Brasil e no mundo. A data é celebrada anualmente com o objetivo de conscientizar as mulheres, seus companheiros, amigos e familiares a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade.

O câncer de mama está entre os tipos da doença que mais acometem as mulheres, principalmente, a partir dos 35 anos de idade, tendo os seus riscos aumentados a partir dos 50 anos. Uma das formas de prevenção é a realização da mamografia, considerada hoje o principal método de identificar a doença. O exame deve ser realizado a cada dois anos, nas mulheres de 50 a 74 anos, e nas mulheres de 40 a 49 anos que tenham histórico familiar de câncer de mama de parentes direto (mãe ou irmã).

De acordo com o coordenador médico da Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha, Dr. Luciano de Souza Viana, quanto mais precoce a doença for detectada, mais eficaz será o tratamento. “Quando a doença é descoberta no início, as chances de cura são maiores (>90%) e o tratamento é geralmente menos intenso, prevalecendo a cirurgia conservadora e muitas vezes não sendo necessário a quimioterapia. A campanha Outubro Rosa é uma ótima oportunidade para falar sobre a doença, conscientizar as pessoas da importância da realização dos exames de rastreamento para detecção precoce do tumor, assim como reforçar os cuidados e hábitos de vida saudáveis para minimizar o risco do surgimento da doença”, afirma Dr. Luciano.

Outra importante forma de detectar precocemente o câncer de mama é fazendo o auto-exame. É necessário apalpar as mamas, prestando sempre atenção se há alguma alteração suspeita. Toque-as durante o banho, deitada (antes de dormir ou ao acordar) ou na frente do espelho.

BENEFICIÁRIAS USISAÚDE

Além de uma campanha educativa de conscientização, a Usisaúde vai facilitar a vida de suas beneficiárias. “As mulheres com idade de 60 a 74 anos, que residem no Vale do Aço, e que não realizaram o exame nos últimos dois anos, terão a isenção da mamografia durante o mês de outubro. Para o agendamento elas deverão entrar em contato com o Call Center no telefone 0800 283 0040 agendamento do exame”, conclui a gerente de Promoção da Saúde da Usisaúde, Fernanda Ferreira Monteiro.