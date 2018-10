USIMINAS PARTICIPA DO CONECTA VALE DO AÇO

A Usiminas participa nesta quinta-feira (25), do Conecta Vale do Aço – União de Forças, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Fiemg. O evento contará com palestras, exposições, painéis e debates sobre Gestão de Pessoas, Segurança e Inovação com foco nos desafios e tendências tecnológicas da Indústria 4.0.

Durante 8 horas, diretores das empresas âncoras da região, entre elas a Usiminas, especialistas renomados, profissionais de startups e empresas de tecnologia estarão reunidos para compartilhar as melhores práticas desenvolvidas pelas indústrias nos três temas abordados no Conecta.

“Como construir o futuro agora através da inovação, talentos e educação” é um dos momentos mais esperados do encontro, quando o diretor da Usina de Ipatinga, Roberto Maia, e diretores da Aperam, Arcelor Mittal Monlevade e Cenibra debaterão o tema.