USIMINAS RECEBE, NO JAPÃO, PRÊMIO POR SAÚDE OCUPACIONAL

A Usiminas recebe mais um reconhecimento internacional. A empresa foi homenageada pela “Excelência em Saúde Ocupacional”, na Assembleia Geral da World Steel Association (WSA), nesta terça-feira (17), em Tóquio, no Japão. O prêmio foi entregue ao CEO da Usiminas, Sérgio Leite, pelo presidente da Nippon Steel e Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) e presidente da WSA na gestão 2017/2018, Kosei Shindo. A informação foi repassada a este colunista diretamente pelo presidente da Usiminas, Sérgio Leite, de Nova Iorque, onde se encontrava na tarde desta sexta-feira (19).

CREEDENCE

A banda Creedence Cover Brasil (CCB) será a grande atração da próxima sexta-feira (26), na noite dançante do Acesita Esporte Clube, em Timóteo. O grupo, de Belo Horizonte, é reconhecido pelos integrantes da banda original californiana, Creedence Clearwater Revival, como o seu melhor ‘cover’ no mundo.

LEGIÃO

A noite musical da próxima sexta, no Acesita Esporte Clube, que terá início às 20h, contará também com o envolvente rock dos grupos brasileiros Capital Inicial e Legião Urbana. O tributo será prestado pela banda Capital Urbana. Os ingressos poderão ser retirados gratuitamente pelos sócios do clube até às 16h do dia 26. Não sócios pagarão R$15,00. Mas atenção: os ingressos são limitados. Mais informações pelo telefone 3849-1424.

TREM DA VALE

Nova audiência pública nesta semana, em Governador Valadares, discutiu a prorrogação do prazo de vigência contratual da concessionária Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), sob a responsabilidade da concessionária Vale. O evento foi realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O mesmo tema foi discutido no ultimo mês de setembro, em Ipatinga. Presente aos dois encontros, a deputada Rosângela Reis (Pros) defendeu que recursos da Vale sejam aplicados nos municípios mineiros cortados pela ferrovia, além da ampliação dos horários de trem para o transporte de passageiros e a criação de um novo terminal ferroviário no Vale do Aço.

ANTECIPAÇÃO

Os contratos de concessão da malha ferroviária brasileira, válidos por 30 anos, foram assinados no final dos anos 1990 e, por isso, ainda têm validade por mais dez anos. A União, porém, quer antecipar a renovação desses termos, por mais 30 anos, sem novas licitações, com a garantia de investimentos na construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico), no Mato Grosso, proposta que vem sendo criticada pelos parlamentares mineiros na Câmara Federal e Assembleia Legislativa.

LANÇAMENTO

O Boticário foi até o leste da França para criar o novo Malbec Magnetic – a primeira versão feita a partir de uvas brancas. Cultivadas na Alsácia, as uvas Riesling possuem um aroma intenso e único, potencializado pelo solo supermineralizado da região francesa. A novidade já chegou em todas as lojas do Brasil, e-commerce e revendedoras autorizadas.