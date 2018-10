USIMINAS RECEBE PREMIAÇÃO COMO MELHOR EMPRESA DO ANO

O presidente da Usiminas, Sérgio Leite, recebeu na noite de ontem (25), em solenidade realizada na AC Minas, em Belo Horizonte o prêmio de “Empresa do Ano”, outorgado à siderúrgica pela publicação econômica Mercado Comum. Leite também foi homenageado como “Personalidade Empresarial de Minas Gerais”.

A Usiminas e seu presidente foram alguns dos vencedores do XX Prêmio Desempenho Empresarial: Melhores e Maiores Empresas. A premiação homenageou as que mais se destacaram na economia de Minas Gerais nos anos de 2017 e 2018, em função de suas atividades econômicas, desempenho operacional e resultados financeiros. Os executivos e as empresas agraciadas com os prêmios foram escolhidos através de processo técnico, com base em informações e dados relativos ao estudo XII Ranking de Empresas Mineiras.

Em seu pronunciamento, agradecendo os prêmios recebidos, Sérgio Leite assinalou que “é importante destacar e de uma forma triste que 10 milhões de toneladas de aços planos foi o consumo do Brasil no ano de 2016, ou seja, teoricamente só a Usiminas teria condições de abastecer todo o mercado. Isso reflete os números chocantes da realidade econômica brasileira”.

Leite lembrou que “temos que trabalhar para mudar este quadro.” Para o presidente da Usiminas, a economia está saindo de um período de cinco anos muito marcante da história do Brasil, devido ao resultado econômico pífio e a queda brusca do PIB.